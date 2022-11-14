Смертельная горошина: что делать, если у вас уплотнение под мышкой и когда это опасно — объясняют врачи

Человек так устроен: когда с нами что-то случается, мы лезем в интернет и видим там — что нам, скорее всего, конец. Так и уплотнение в подмышечной области часто повергает женщин в ужас — и не зря. Но сокрушаться рано, причин такого состояния может быть как минимум три, и только одна из них несет серьезную угрозу для вашего здоровья. Наши коллеги из Wday.ru и редакция Городских порталов спросили у врачей, что может означать такой симптом и как действовать, чтобы обезопасить себя.
Почему могут появиться уплотнения под мышкой
Не нужно сразу думать о самом плохом. Частая причина новообразований в подмышечной области — гидраденит.
Гидраденит — гнойное воспаление апокринных потовых желез. Болезнь развивается постепенно. Первые несколько дней воспаленная железа представляет собой плотный болезненный узелок размером с горошину. Через 5–7 дней он увеличивается в размерах до 2–3 сантиметров и приобретает грушевидную форму.
Воспаление обычно провоцируется стрептококком или золотистым стафилококком, которые проникают в потовые железы через травмированную поверхность кожных покровов. Также появление уплотнения может быть связано с наследственной предрасположенностью и даже использованием антиперспирантов. В группе риска чаще всего женщины от 20 до 30 лет.
Также вы можете нащупать шарик в области подмышек из-за воспаления лимфатического узла, это может произойти из-за болезни и на фоне снижения иммунитета.
Самая опасная болезнь, о которой может свидетельствовать плотное новообразование в подмышечной области, — рак молочной железы.
— Рак груди протекает бессимптомно. Но так как 90% случаев рака — это узловая форма, то проявляется он именно наличием узла — плотного образования в молочной железе. Его можно нащупать. Даже первая стадия — это опухоль размером до
А вот на боли пациенты с таким диагнозом обычно не жалуются. Поэтому если у вас есть уплотнение, но ничего не болит, это всё равно повод пройти обследование.
— Пациенты не жалуются, что болит грудь. Может, только у небольшого числа женщин, но, скорее всего, это болит не грудь, а проявляется межреберная невралгия. У нас были случаи, когда опухоль распадалась и происходила самоампутация молочной железы. Но даже здесь женщина не чувствовала боли. Но это уже крайне запущенный случай, — говорит Шумбасов.
Первоначально опухоль можно нащупать самой. Поможет регулярное самообследование.
— Первая стадия — опухоль
Но далеко не все опухоли можно обнаружить с помощью самообследования. Маленькие новообразования часто не прощупываются, а значит, остаются незамеченными.
— Не пропускайте регулярные скрининговые обследования при отсутствии симптомов. Именно ранняя диагностика является самой эффективной мерой в борьбе с РМЖ. Наиболее информативный метод диагностики — МРТ-скрининг. Он позволяет в 99% случаев выявить опухоль, размер которой может быть не более
Кстати, у мужчин тоже бывает рак груди, но крайне редко, 5–7 случаев в год. Источник рака груди — это не жировая ткань органа, а железистая, та, где, проще говоря, образуется молоко.
— Факторы риска те же — ожирение, травмы, употребление алкоголя. Особенно пива в большом количестве — там ведь гормон эстроген. У мужчин как раз развивается эта железистая ткань, — объясняет заведующий онкохирургическим стационаром Максим Шумбасов.
«Диагноз подтвердился»
Врач акушер-гинеколог Симон Паронян обращает особое внимание на профилактику агрессивного рака. Он считает, что простые анализы могут предотвратить изнурительное лечение и сохранить жизнь.
— Почему я так возбудился на эту тему. Недавно ко мне на прием приходили три женщины, 39, 40, 42 года, и все с подозрением на рак молочной железы. К сожалению, диагноз подтвердился. Теперь у пациенток будет новый этап жизни и, надеюсь, у них всё получится, — рассказывал он. — А мне, как врачу, хочется бить во все колокола. Заметил, что заболеваемость онкологией молочных желез выросла в разы. Увеличилось и количество доброкачественных образований, и злокачественных. Я связываю это с ковидом — после пандемии онкозаболеваемость выросла раза в три, и это не голословные декларативные заявления, об этом говорят онкологи.
Как себя обезопасить
По мнению акушера-гинеколога, женщинам до 40 лет нужно раз в год делать УЗИ молочных желез на
— Милые мои женщины, прошу вас, помогите нам, чтобы потом мы смогли помочь вам. Не забываем посетить доктора, пройти обследование раз в год: УЗИ/маммография, УЗИ органов малого таза на
Недавно мы рассказывали, какие еще анализы нужно сдавать женщинам старше 40 лет.
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