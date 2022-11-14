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Обзор

Смертельная горошина: что делать, если у вас уплотнение под мышкой и когда это опасно — объясняют врачи

Такой симптом может сопровождать как относительно безобидные состояния, так и серьезное заболевание

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Самообследование может спасти вам жизнь

Самообследование может спасти вам жизнь

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Человек так устроен: когда с нами что-то случается, мы лезем в интернет и видим там — что нам, скорее всего, конец. Так и уплотнение в подмышечной области часто повергает женщин в ужас — и не зря. Но сокрушаться рано, причин такого состояния может быть как минимум три, и только одна из них несет серьезную угрозу для вашего здоровья. Наши коллеги из Wday.ru и редакция Городских порталов спросили у врачей, что может означать такой симптом и как действовать, чтобы обезопасить себя.

Почему могут появиться уплотнения под мышкой

Не нужно сразу думать о самом плохом. Частая причина новообразований в подмышечной области — гидраденит.

Гидраденит — гнойное воспаление апокринных потовых желез. Болезнь развивается постепенно. Первые несколько дней воспаленная железа представляет собой плотный болезненный узелок размером с горошину. Через 5–7 дней он увеличивается в размерах до 2–3 сантиметров и приобретает грушевидную форму.

Воспаление обычно провоцируется стрептококком или золотистым стафилококком, которые проникают в потовые железы через травмированную поверхность кожных покровов. Также появление уплотнения может быть связано с наследственной предрасположенностью и даже использованием антиперспирантов. В группе риска чаще всего женщины от 20 до 30 лет.

Также вы можете нащупать шарик в области подмышек из-за воспаления лимфатического узла, это может произойти из-за болезни и на фоне снижения иммунитета.

Самая опасная болезнь, о которой может свидетельствовать плотное новообразование в подмышечной области, — рак молочной железы.

— Рак груди протекает бессимптомно. Но так как 90% случаев рака — это узловая форма, то проявляется он именно наличием узла — плотного образования в молочной железе. Его можно нащупать. Даже первая стадия — это опухоль размером до 2 см, 2–5 см — это вторая стадия, третья стадия — это когда опухоль больше 5 см. Реже рак может сопровождаться выделениями из груди. Кровянистые выделения из сосков — серьезный повод обратиться к доктору, — рассказывал в интервью для NGS.RU заведующий онкохирургическим стационаром Максим Шумбасов.

А вот на боли пациенты с таким диагнозом обычно не жалуются. Поэтому если у вас есть уплотнение, но ничего не болит, это всё равно повод пройти обследование.

— Пациенты не жалуются, что болит грудь. Может, только у небольшого числа женщин, но, скорее всего, это болит не грудь, а проявляется межреберная невралгия. У нас были случаи, когда опухоль распадалась и происходила самоампутация молочной железы. Но даже здесь женщина не чувствовала боли. Но это уже крайне запущенный случай, — говорит Шумбасов.

Первоначально опухоль можно нащупать самой. Поможет регулярное самообследование.

— Первая стадия — опухоль до 2 см — это как раз размер небольшого грецкого ореха или фундука, по плотности напоминает кость. Нащупать это несложно. Самообследование — это важный аспект, и половина женщин сами находят образования. Бывает, что уплотнение уходит с наступлением менструации, но если оно сохраняется в течение месяца, это прямой путь к доктору. Вообще есть такая проблема, что женщины часто понимают, что образование в груди есть, но не придают значения. Или боятся идти. Но важно знать, что при самообследовании цель не найти рак, а убедиться в том, что с вами всё в порядке, — заключает он.

Но далеко не все опухоли можно обнаружить с помощью самообследования. Маленькие новообразования часто не прощупываются, а значит, остаются незамеченными.

— Не пропускайте регулярные скрининговые обследования при отсутствии симптомов. Именно ранняя диагностика является самой эффективной мерой в борьбе с РМЖ. Наиболее информативный метод диагностики — МРТ-скрининг. Он позволяет в 99% случаев выявить опухоль, размер которой может быть не более 4 мм, — рассказывает руководитель клиники маммологии Европейского медицинского центра Ирина Васильева.

Кстати, у мужчин тоже бывает рак груди, но крайне редко, 5–7 случаев в год. Источник рака груди — это не жировая ткань органа, а железистая, та, где, проще говоря, образуется молоко.

— Факторы риска те же — ожирение, травмы, употребление алкоголя. Особенно пива в большом количестве — там ведь гормон эстроген. У мужчин как раз развивается эта железистая ткань, — объясняет заведующий онкохирургическим стационаром Максим Шумбасов.

«Диагноз подтвердился»

Врач акушер-гинеколог Симон Паронян обращает особое внимание на профилактику агрессивного рака. Он считает, что простые анализы могут предотвратить изнурительное лечение и сохранить жизнь.

— Почему я так возбудился на эту тему. Недавно ко мне на прием приходили три женщины, 39, 40, 42 года, и все с подозрением на рак молочной железы. К сожалению, диагноз подтвердился. Теперь у пациенток будет новый этап жизни и, надеюсь, у них всё получится, — рассказывал он. — А мне, как врачу, хочется бить во все колокола. Заметил, что заболеваемость онкологией молочных желез выросла в разы. Увеличилось и количество доброкачественных образований, и злокачественных. Я связываю это с ковидом — после пандемии онкозаболеваемость выросла раза в три, и это не голословные декларативные заявления, об этом говорят онкологи.

Как себя обезопасить

По мнению акушера-гинеколога, женщинам до 40 лет нужно раз в год делать УЗИ молочных желез на 6–13-й день цикла. От 40 лет и старше — раз в год показана маммография. Это обязательно, это необходимо.

— Милые мои женщины, прошу вас, помогите нам, чтобы потом мы смогли помочь вам. Не забываем посетить доктора, пройти обследование раз в год: УЗИ/маммография, УЗИ органов малого таза на 5–7-й день цикла, онкомаркеры СА-15.3, РЭА, мазки на онкоцитологическое исследование + онкомаркер СА-125. Всё это доступно, и это необходимо делать, — заключает он.

Недавно мы рассказывали, какие еще анализы нужно сдавать женщинам старше 40 лет.

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