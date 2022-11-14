Смертельная горошина: что делать, если у вас уплотнение под мышкой и когда это опасно — объясняют врачи

Не нужно сразу думать о самом плохом. Частая причина новообразований в подмышечной области — гидраденит.

Гидраденит — гнойное воспаление апокринных потовых желез. Болезнь развивается постепенно. Первые несколько дней воспаленная железа представляет собой плотный болезненный узелок размером с горошину. Через 5–7 дней он увеличивается в размерах до 2–3 сантиметров и приобретает грушевидную форму.

Воспаление обычно провоцируется стрептококком или золотистым стафилококком, которые проникают в потовые железы через травмированную поверхность кожных покровов. Также появление уплотнения может быть связано с наследственной предрасположенностью и даже использованием антиперспирантов. В группе риска чаще всего женщины от 20 до 30 лет.