«Клуб любителей кошек»: как эти домашние питомцы меняют привычки, характер и психику человека

Психолог Иван Хватов объясняет, что у людей есть особенность: мы можем инстинктивно распознавать детеныша. Мы считываем признаки, которые есть у малышей: большие глаза, короткие ручки/лапки, круглая голова, неуклюжие движения. Наш мозг дает сигнал, что перед нами детеныш, о нем нужно заботиться, с ним нужно играть.



Не только котята, но и взрослые кошки часто имеют многие из этих признаков. Поэтому человек идентифицирует их как детенышей, он готов обогреть их и приласкать.

