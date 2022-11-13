«Клуб любителей кошек»: как эти домашние питомцы меняют привычки, характер и психику человека
Эксперты рассказали, что происходит после того, как пушистики появляются в доме
Трудно представить, что кто-то может быть равнодушным к кошкам. Не зря эти животные — герои тысяч роликов в интернете. Однако котики не только собирают лайки в Сети. Они меняют жизнь владельца. Эксперты уверены, что, когда в доме появляется кошка, меняются привычки хозяина, характер и психическое состояние, рассказывает «Доктор Питер».
Похожи на детенышей
Иван Хватов — кандидат психологических наук, эволюционный психолог, заведующий центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа.
Психолог Иван Хватов объясняет, что у людей есть особенность: мы можем инстинктивно распознавать детеныша. Мы считываем признаки, которые есть у малышей: большие глаза, короткие ручки/лапки, круглая голова, неуклюжие движения. Наш мозг дает сигнал, что перед нами детеныш, о нем нужно заботиться, с ним нужно играть.
Не только котята, но и взрослые кошки часто имеют многие из этих признаков. Поэтому человек идентифицирует их как детенышей, он готов обогреть их и приласкать.
Еще одна причина любви к кошкам — это наша генетика.
— Не забывайте, что все мы — потомки людей из африканских саванн, которые могли легко стать жертвой крупного хищника. Здесь стоит отметить, что природа всё устроила гениально: если тебе нужно что-то делать, это должно доставлять тебе удовольствие. Так концентрация происходит лучше и четче. За крупными хищниками нужно было следить, желательно обнаруживать их издалека, чтобы было время убежать и спасти свою жизнь, — рассказывает психолог.
Тот объект, за которым мы долго наблюдаем, в итоге становится для нас привлекательным, поэтому люди, сами того не осознавая, стали восхищаться животными, в том числе и опасными хищниками.
Кошка же немного похожа на льва, гепарда и тигра, в ней есть что-то от крупных кошачьих, потому мы с таким удовольствием за ней наблюдаем. В нас просыпается желание завести кошку, чтобы любоваться ей.
Также мы заводим домашнего питомца, чтобы удовлетворить наши проблемы, связанные с одиночеством и нарушением привязанности. К домашнему питомцу мы испытываем определенные чувства, оно занимает соответствующую позицию в нашей жизни.
— Люди, у которых сложности с выстраиванием межличностных отношений, нередко замещают коммуникации с другими людьми общением животными, в том числе и кошками. В этом есть свои преимущества. Как правило, в социальных контактах есть ожидания и установки, связанные с тем, как мы выглядим, как говорим и даже как движемся. Если человек критичен, он понимает, что таким образом его постоянно оценивают, — рассказывает Иван Хватов.
Животным же безразлично, если, допустим, у человека ДЦП или расстройство речи. Ее интересуют более тонкие неуловимые нюансы. Поэтому для человека такое общение становится более привлекательным, перед животными нет стеснения, как перед людьми.
Как кошка может изменить хозяина
Есть люди, у которых очевидные проблемы: то они выстраивают стену в общении с другим человеком, то не могут прожить без него и пяти минут. Кошка позволяет достигать «золотой середины». Она тянется к человеку, одновременно и выстраивает границы. Ее нельзя заставить делать то, что не хочется. Кошка в этой истории выступает «наставником».
Таким образом, человек может преодолеть свой страх в общении, начать налаживать коммуникацию с тем, кто для него важен и дорог. Или же, наоборот, избавиться от созависимости: жертве, например, кошки показывают, что такое личные границы и почему они важны.
Научные исследования подтверждают, что владельцы кошек реже страдают от депрессии; лучше спят и, как ни странно, у них более высокая самооценка.
Также кошки влияют на жизненный уклад человека.
— Если вы заводите не просто животное, которое встречает, ест и играет, а как у нас любят говорить, «члена семьи», занимаетесь его здоровьем, ухаживаете, то вы начинаете читать литературу, находите сообщество единомышленников. Так, кошка может способствовать расширению социальных связей, у ее хозяина появляются новые друзья, — говорит Иван Хватов.
Домашнее животное помогает установить жизненный ритм. Собак это касается в большей степени, но и кошек, на самом деле, тоже. Это существо, зависящее от вас, его нужно постоянно кормить, убирать лоток. Таким образом, у человека появляется распорядок дня.
— Ритмизация полезна в первую очередь для жизни человека, потому что она становится более устойчивой, предсказуемой. Человеку легче ориентироваться в потоке информации, обыденных дел, психика тренируется и крепнет, — говорит психолог.
Спасают ли питомцы от одиночества
Сергей Розанов — психолог, НЛП-практик, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии.
Тот, кто слишком много времени проводит в одиночестве, знает, что это тяжело. Не удовлетворяются потребности человека в дружбе, любви, общении.
Кто-то находит в домашнем питомце новый смысл в жизни, и все его новые увлечения и разговоры становятся связаны с пушистым другом. Как правило, если вы обдумали решение завести питомца, то изменения будут в лучшую сторону, объясняет Сергей Розанов.
У человека появятся новые привычки и интересы, связанные с уходом за животным. Заведя питомца, его «взрослый родитель» зачастую становится более спокойным, дисциплинированным и эмпатичным. Кошки помогают хозяевам снять психоэмоциональное напряжение, с кошкой можно поговорить о наболевшем, она не будет вам возражать и спорить с вами, в сложные периоды поможет отвлечься от тяжелых мыслей.
— К тому же, заведя кошку, вы автоматически попадаете в «клуб владельцев кошек», у вас появляется общая тема для разговора в компании, это благотворно влияет на коммуникацию. Дома уход за питомцем может сблизить семью, появятся новые совместные занятия, новые обязанности, — говорит эксперт.
И точно не стоит заводить кошку тем, кто надеется только получать от животного недостающие эмоции. Бывает, что человек не готов взять на себя ответственность по уходу за питомцем, не готов принять и уважать его характер. Любое животное — это теперь важная часть вашей жизни, вы должны не только брать, но и отдавать взамен, заключил эксперт.