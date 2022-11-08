Страшнее рака и ковида: от чего чаще всего умирают россияне и как предотвратить болезнь
Уже много лет главной причиной смерти остаются заболевания сердца и сосудов
С самого начала пандемии коронавирусную инфекцию полюбили сравнивать с гриппом, однако по итогам прошлого года она показала, насколько опасна, заняв второе место среди самых распространенных причин смерти. По данным Росстата, в 2021 году
— Основные смертельные заболевания сердечно-сосудистой системы — это ишемическая болезнь и ее острая форма — инфаркт миокарда и церебро-васкулярная болезнь, с острыми проявлениями — транзиторной ишемической атакой и инсультом, — говорит заведующая кардиологическим отделением Новой больницы, кандидат медицинских наук Елена Гричук.
На долю ишемической болезни сердца приходится 507 тысяч смертей за прошлый год, около половины из них — 248 тысяч — это атеросклеротическая болезнь сердца, связанная с отложением холестерина и формированием бляшек. Также высокая доля смертей приходится на инфаркты и инсульты. В большинстве случаев пациентам можно помочь, но важно вовремя обратиться к врачу. И желательно еще до того, как произойдет инфаркт или инсульт: на здоровье сердца и сосудов влияет масса факторов и при своевременном обращении врачи могут снизить риски.
— Есть заболевания, способствующие развитию атеросклероза, который в основном и является причиной развития инфаркта и инсульта, — говорит кардиолог. — Например, негативно отражаются на функционировании сердца и сосудов, ускоряют прогрессирование атеросклероза гипертоническая болезнь, дислипидемия (нарушение липидного обмена, к примеру высокий уровень холестерина. — Прим. ред.), ожирение, сахарный диабет, нарушение функции щитовидной железы, некоторые болезни почек, сопровождающиеся нарушением липидного обмена, онкологические заболевания, требующие приема специфической терапии и некоторые другие.
Кроме того, на здоровье сердца и сосудов влияют наследственность, возраст, пол, вредные привычки, питание и малоподвижный образ жизни. При этом Всемирная организация здравоохранения считает, что, чтобы улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, не обязательно вместо малоподвижного образа жизни регулярно ходить в спортзал — активности можно аккуратно вписать в свои ежедневные занятия.
— Повседневная занятость — прогулки, работа в саду, работа по дому и игра со своими детьми — является разнообразными формами физической активности. Подумайте о небольших изменениях, которые вы могли бы внести в свой обычный распорядок дня, таких как ходьба по лестнице вместо использования лифта, — пишет Всемирная организация здравоохранения.
С диетой тоже ничего необычного — просто здоровое питание, которое советуют и диетологи, и врачи другого профиля, в том числе и кардиологи.
— Питание должно быть обогащено вегетарианской пищей: ягодами, овощами. Жирной животной пищи лучше избегать, заменить ее рыбой с минимальным количеством животного жира. Также стоит избегать рафинированного сахара и продуктов с ним, — советует кардиолог Ольга Молчанова.
Врачи всегда советуют пить достаточное количество воды, кардиологи тут не исключение — Молчанова рекомендует выпивать не меньше полутора литров в день, и это не считая кофе, чая, супа и соков. Она отмечает, что особенно на это нужно обратить внимание пожилым людям и их родственникам — в пожилом возрасте чувство жажды может ослабевать, поэтому нужно напоминать близким о необходимости пить чистую воду.
Помимо питания и образа жизни на здоровье сердечно-сосудистой системы влияет работа: к примеру, труд на вредном производстве или большое количество стрессов. Но даже если вы не входите в группу риска и ваши родственники никогда не страдали от сердечно-сосудистых, вы не курите, правильно питаетесь, не нервничаете и физически активны, это еще не значит, что болезни сердца никогда вас не коснутся.
— Согласно недавним исследованиям ученых Германии, плохая экологическая обстановка провоцирует кардиологические и респираторные болезни, становясь причиной ранней смертности, — говорит Елена Гричук. — Исследователи выяснили, что загрязнение воздуха гораздо опаснее курения, но курение совместно с фактором загрязненного воздуха является более сильным предиктором развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Елена Гричук говорит, что в большинстве случаев инфаркт и инсульт можно предотвратить при своевременном обращении к врачу, не только при возникновении острых симптомов (болей, одышки, нарушениях ритма, слабости, нарушениях речи, зрения или движений в конечностях), но и заранее — для планового обследования. В подавляющем большинстве случаев инфаркты и инсульты развиваются на фоне атеросклероза, спазма артерий и тромбоза, приводящих к нарушению циркуляции в сердечной мышце или головном мозге. Важный анализ для раннего выявления риска атеросклероза — исследование липидов крови, оно показывает уровень «плохого» и «хорошего» жира в крови.
— Исследование предполагает анализ на общий холестерин, липопротеиды высокой и низкой плотности, потому что просто определение уровня общего холестерина не даст нужной информации, — рассказывает кардиолог Денис Николин.
Самыми важными при прогнозе развития атеросклероза считаются липопротеиды низкой плотности. Частота исследований индивидуальна — если вы сдали анализы и они не выявили никаких проблем, то в следующий раз можно повторить процедуру через два-три года (разумеется, если не появится новых симптомов), а если показания окажутся возле верхней границы нормы, то контролировать придется каждый год. Поскольку на здоровье сердца и сосудов могут влиять и другие заболевания, ежегодный визит в поликлинику должен включать еще ряд исследований — подробнее о них мы писали в этом материале. А здесь можете почитать, что входит в бесплатную диспансеризацию и как часто ее нужно проходить (это, кстати, зависит от возраста).
Конечно, стопроцентной гарантии не даст никто — поэтому помимо профилактики важно уметь распознать острое состояние. Обнаружить инсульт очень важно в первые четыре часа: в этом материале мы рассказываем, как это сделать и почему сроки ограничены. Но даже если это время истекло, у врачей есть способы спасти пациента: почитайте, как врачи проводят операции, после которых люди могут полностью восстановиться, несмотря на инсульт.