Страшнее рака и ковида: от чего чаще всего умирают россияне и как предотвратить болезнь

— Основные смертельные заболевания сердечно-сосудистой системы — это ишемическая болезнь и ее острая форма — инфаркт миокарда и церебро-васкулярная болезнь, с острыми проявлениями — транзиторной ишемической атакой и инсультом, — говорит заведующая кардиологическим отделением Новой больницы, кандидат медицинских наук Елена Гричук.



На долю ишемической болезни сердца приходится 507 тысяч смертей за прошлый год, около половины из них — 248 тысяч — это атеросклеротическая болезнь сердца, связанная с отложением холестерина и формированием бляшек. Также высокая доля смертей приходится на инфаркты и инсульты. В большинстве случаев пациентам можно помочь, но важно вовремя обратиться к врачу. И желательно еще до того, как произойдет инфаркт или инсульт: на здоровье сердца и сосудов влияет масса факторов и при своевременном обращении врачи могут снизить риски.

