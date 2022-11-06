«Она отличается»: дерматолог рассказала, как найти у себя смертельно опасную родинку

Появление новых родинок на теле пугает людей. Кто-то полагает, что они — предвестники опасных заболеваний, о которых организм таким образом сигнализирует. Зачастую волнения оказываются напрасными, но есть случаи, когда необходимо обратиться к врачу.
В рубрике «Неловко спросить» — разговор с дерматовенерологом, трихологом первой квалификационной категории клиники «Медикал Он Груп» Ириной Кораблевой. Специалист из Ярославля объяснила, когда действительно стоит переживать и что делать, чтобы избежать меланомы.
— Многие уверены, что новые родинки — сигнал организма об онкологии. Действительно ли это так? На какие родинки стоит обращать внимание?
— Родинки — это одинаково часто встречающиеся у мужчин и женщин образования. Невусы, или родинки, существуют при рождении или появляются в раннем детском возрасте. Так называемые врожденные. Приобретенные невусы чаще всего появляются в подростковом возрасте, и лишь некоторые после 30 лет. У большинства взрослых от 12 до 20 родинок на коже. Невусы, появившиеся после 30 лет, на участках кожи, защищенных от воздействия солнца, требуют повышенного внимания со стороны пациента и врача-дерматолога. Но чаще всего невусы появляются на открытых участках кожи. Большое количество появляющихся невусов может говорить о семейных особенностях или длительном бесконтрольном пребывании на солнце или посещении солярия. Остановить процесс появления большого количества родинок на открытых участках можно отказом от загара.
— Что такое родинка сама по себе? Что будет, если ее травмировать?
— Родинка, или невус, — это доброкачественная опухоль кожи, состоящая из меланоцитов невусных клеток. Невусы могут располагаться в складках кожи, на кистях, стопах и в местах трения с одеждой. Эти невусы требуют особого внимания, лучше их удалить.
Травматизация может нанести вред родинке. Все родинки удаляют как раз с целью того, чтобы ее не травмировать. Действительно, если родинка находится в месте трения, рядом с украшениями, бюстгальтером или брюками, имеет смысл ее удалить. Поскольку постоянная травматизация может привести к малигнизации (процесс озлокачествления. — Прим. ред.) невуса. Можно, конечно, просто беречь ее, но удалить проще. Но уточню: озлокачествление может произойти именно этого образования, на организм в целом это никак не влияет. Вид родинки при таком раскладе изменятся: цвет, контур, окраска. Может прорости сосудами. Однажды ко мне пришла пациентка 20 лет. У нее появилась родинка около двух лет назад. По ее словам, молодой человек задел эту родинку, и за две недели на ней появилась корка. Я сразу сообщила ей о том, что это меланома, и отправила в онкодиспансер. Там диагноз подтвердился.
— А как отличить обычную родинку от меланомы?
— Меланома — распространенное злокачественное заболевание. Предрасположенностью к образованию меланомы является светлая кожа, наличие атипичных невусов, то есть тех, что отличаются от других на коже у одного и того же пациента. Также меланома у родственников является предрасполагающим фактором к ее образованию. Солнечный ожог с образованием пузырей, например. Это факторы, которые увеличивают риск заболевания меланомой.
Меланома будет отличаться от других родинок. Наиболее распространенные признаки — увеличение в размерах более 6 миллиметров, изменение цвета, формы, асимметрия края, появление корочек, изъязвление трещин на поверхности. Кровоточивость. Родинки могут меняться медленно — месяцами и годами. А могут измениться внезапно.
После 30 лет следите за появлением родинок в местах, которые не загорали. Просто контролируйте этот процесс, можно сделать дерматоскопию.
— Почему на месте удаленных родинок появляются новые?
— Это значит, что человеку не до конца удалили родинку. Пигмент находился глубоко. Это рецидив не до конца удаленной родинки. Иначе она не выросла бы на этом же месте. Могла бы вырасти рядом, но это уже будет другая родинка. Рецидив невуса, то есть возвращение родинки — это всегда повторное удаление. Ее уже нельзя будет оставить, поскольку это травмированный невус.
— Что такое папилломы и нужно ли их удалять с тела? Что будет, если не избавиться от них?
— Они могут травмироваться и воспаляться. Папилломы бывают разные. Те, что передаются от родителей, называются акрохордоны — это незаразные образования, которые образуются за счет разрастания эпителия в местах трения. Появляются чаще у полных людей в крупных складках, в подмышках, на шее. Они гладкие, на тонких ножках. А бывают папилломы бородавчатые с нитчатой поверхностью — кондиломы. Имеют вирусное происхождение — вызываются вирусом папилломы человека. Они могут быть заразны, как правило, чешутся. Здесь нужно будет взять анализ ПЦР с поверхности папиллом. Вирусные, остроконечные кондиломы могут расти везде. Профилактикой таких папиллом является вакцинация. Начиная с 9 до 29 лет можно прививать мужчин и женщин. То есть профилактика рака шейки матки, полового члена и остроконечных вирусных кондилом.
Кондиломы — бородавки, которые чаще появляются в промежности, на гениталиях, имеют вирусное происхождение.
— Веснушка, родинка и папиллома — что опаснее?
— Ничего. Если это нормальная веснушка, нормальная родинка и нормальная папиллома, то это не опасно. Родинка, если ее травмировать или передержать на солнце, так скажем, может превратиться в меланому, но если этого не произойдет, то это обычная родинка. Веснушка — это генетически обусловленное скопление пигмента, только в количестве меньшем, чем в невусе, потому они светлее и бывают не у всех людей.
— Можно ли ходить в сауну с большим количеством родинок на теле?
— Не в инфракрасную, так как она стимулирует меланогенез. Тепловые процедуры, в принципе, возможны, если нет травматизации. То есть бить эти места веником нельзя.
— Может ли родинка сама исчезнуть или отвалиться?
— Может. Существуют галоневусы, то есть слабопигментированные родинки с белым пятном вокруг. Они иногда со временем становятся невидимыми и исчезают, а белое пятно остается. В основном у людей склонных к витилиго — заболеванию, сопровождающемуся потерей меланоцитов.