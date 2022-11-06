«Она отличается»: дерматолог рассказала, как найти у себя смертельно опасную родинку

— Что такое родинка сама по себе? Что будет, если ее травмировать?

— Родинка, или невус, — это доброкачественная опухоль кожи, состоящая из меланоцитов невусных клеток. Невусы могут располагаться в складках кожи, на кистях, стопах и в местах трения с одеждой. Эти невусы требуют особого внимания, лучше их удалить.

Травматизация может нанести вред родинке. Все родинки удаляют как раз с целью того, чтобы ее не травмировать. Действительно, если родинка находится в месте трения, рядом с украшениями, бюстгальтером или брюками, имеет смысл ее удалить. Поскольку постоянная травматизация может привести к малигнизации (процесс озлокачествления. — Прим. ред.) невуса. Можно, конечно, просто беречь ее, но удалить проще. Но уточню: озлокачествление может произойти именно этого образования, на организм в целом это никак не влияет. Вид родинки при таком раскладе изменятся: цвет, контур, окраска. Может прорости сосудами. Однажды ко мне пришла пациентка 20 лет. У нее появилась родинка около двух лет назад. По ее словам, молодой человек задел эту родинку, и за две недели на ней появилась корка. Я сразу сообщила ей о том, что это меланома, и отправила в онкодиспансер. Там диагноз подтвердился.

