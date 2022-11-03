Старость — болезнь, которую можно вылечить. Профессор назвал 8 проверенных рецептов от этого недуга

В современной России борьба со старостью тоже ведется. Достаточно вспомнить известную программу доктора Скулачева, финансировать которую подключался в свое время олигарх Дерипаска, сейчас над программой работает в МГУ работает сын Скулачева, про программу слышно всё меньше, но год назад глава РАН Александр Сергеев обратился к президенту Путину с просьбой оказать финансовое содействие в подготовке мультидисциплинарной программы по борьбе со старением, работа над которой усиленно ведется.



Впрочем, многие из нас понимают, что вряд ли сказочные пилюли смогут спасти нас от старения. В этом вопросе надо полагаться не на волшебство, а на наш собственный образ жизни, тем более что качество медицины и препаратов в стране падает на глазах. А некоторые наши привычки только усугубляют процесс. Вот от них и стоит избавиться в первую очередь, чтобы сохранить молодость как можно дольше. Об этом «Доктор Питер» говорит с профессором Михаилом Кутушовым. Задав главный вопрос: старость — это всё же болезнь или неоспоримое продолжение жизни, а против природы, как известно, не попрешь?

