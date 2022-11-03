Старость — болезнь, которую можно вылечить. Профессор назвал 8 проверенных рецептов от этого недуга
Сможет ли наука сделать прорыв в этом вопросе, сказать трудно, но есть простые способы
Человечество в разные эпохи бьется над вопросом вечной молодости по-разному. Но каждый раз в любой стране мира на эти цели идут немалые средства. Можно вспомнить, что даже в суровые времена Сталина предпринимались попытки сказать старости «нет». Сталин в этом лично был заинтересован и дал добро на создание в 1941 году ученому Александру Богомольцу основать в Киеве Диспансер борьбы с преждевременной старостью (позже Институт геронтологии). На тот момент советскому вождю перевалило за 60 и пора было подумать о том, как остановить возраст.
В современной России борьба со старостью тоже ведется. Достаточно вспомнить известную программу доктора Скулачева, финансировать которую подключался в свое время олигарх Дерипаска, сейчас над программой работает в МГУ работает сын Скулачева, про программу слышно всё меньше, но год назад глава РАН Александр Сергеев обратился к президенту Путину с просьбой оказать финансовое содействие в подготовке мультидисциплинарной программы по борьбе со старением, работа над которой усиленно ведется.
Впрочем, многие из нас понимают, что вряд ли сказочные пилюли смогут спасти нас от старения. В этом вопросе надо полагаться не на волшебство, а на наш собственный образ жизни, тем более что качество медицины и препаратов в стране падает на глазах. А некоторые наши привычки только усугубляют процесс. Вот от них и стоит избавиться в первую очередь, чтобы сохранить молодость как можно дольше. Об этом «Доктор Питер» говорит с профессором Михаилом Кутушовым. Задав главный вопрос: старость — это всё же болезнь или неоспоримое продолжение жизни, а против природы, как известно, не попрешь?
Михаил Кутушов, врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия), член-корр. РАЕН, член-корр. Международной академии авторов научных изобретений и открытий.
— Старость — это болезнь, — говорит профессор Михаил Кутушов. — Стирается теломераза, стираются теломеры (фрагмент в ДНК, который сравнивают с наконечниками шнурков: чем они крепче, тем дольше шнурки сохранят свою форму. — Прим. ред.), поэтому человек хилеет со временем. Запускается процесс клеточного старения.
— Есть такое понятие — «лимит Хейфлика», это граница количества делений соматических (составляющих тело. — Прим. ред.) клеток, — объяснил Кутушов «Доктору Питеру». — Клетки делятся 50–60 раз, а затем погибают. Их заменяют стволовые клетки, человек истощается. Отмирают половые и сенильные клетки.
То есть процесс, по сути, неизбежный. Но наш организм связан с окружающей средой. Фактически он является фильтром всей окружающей среды — того, что мы пьем, едим и чем дышим. Всё это фильтруется и только частично выходит наружу.
— Если люди соблюдают определенный здоровый образ жизни, они действительно могут немного отсрочить и старость, и смерть, — считает профессор.
1. Питание
В образе жизни характер пищи имеет большое значение.
— Прежде всего ешьте продукты, которые питают микробиоту: клетчатку — репу, овощи, фрукты; белок — мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, — рекомендует врач.
2. Чистая вода
Довольно много говорят о том, что надо соблюдать питьевой режим, однако не все и не всегда следуют этой рекомендации. А ведь один из секретов молодости — это достаточное количество чистой воды.
3. Комфорт
Выбирайте хорошие матрас, подушку и обувь. Всё должно быть удобным.
— Рекомендация спать на жесткой постели актуальна только для тех, кому удобно на ней спать, — говорит Михаил Кутушов.
4. Режим
Достаточное количество сна и в правильное время защитит ваш организм от преждевременного старения. Эксперт «Доктора Питера» рекомендует ложиться спать в 21:00–22:00 и вставать в 06:00–07:00.
5. Движение
Каждое утро надо начинать с зарядки. В течение дня у вас должно быть время на прогулку по солнцу. Также хорошо работают техники самомассажа, или 1–2 раза в неделю включите в расписание поход на массаж к профессионалу. Подойдут йога или пилатес. Главное — двигаться, а не проводить всё время сидя или лежа.
6. Вредные привычки
Постарайтесь отказаться от курения и снизьте дозу алкоголя. Спиртное можно позволить себе в редких случаях и в умеренном количестве.
— Алкоголь — это нейротоксичный яд, но в красном вине содержится ресвератрол, который является провокатором жизненных процессов в организме, — делится интересным фактом Михаил Кутушов.
7. Сладости и кофе
Быстрые углеводы отнимают у нас энергию. А кофе может влиять на многие процессы в организме. Полностью отказываться от них нельзя, но сократить количество — стоит.
8. Витамины и микроэлементы
Недостаток некоторых из них может привести к анемии, чувству усталости, нервозности. Восполнить недостаток помогут мумие, гуматы (природный стимулятор роста. — Прим. ред.).