Всех укололи: какие косметологические процедуры самые опасные и что делать, если вам испортили лицо

Процедуры, о которых следует забыть

Самые популярные процедуры, которые так и манят женщин, — это контурная пластика губ и ботулинотерапия (инъекции против морщин), подтяжка лица. Осенью большим спросом пользуются пилинги, процедуры по увлажнению кожи (биоревитализация). В правильном исполнении всё перечисленное дает отличный эффект, который держится от полугода.

Косметолог Юлия Меняева советует бежать, если врач предлагает вам увеличить губы при помощи биополимерного геля: это средство десятилетней давности. В отличие от гиалуроновой кислоты, гель не рассасывается и самостоятельно не выводится из организма, убрать его можно только операционно-хирургическим путем, причем частицы геля всё равно останутся внутри губы, что в любом случае приведет к воспалению. Биополимерный гель имеет форму шара или овала, что придает губам неестественную форму. Вокруг шара может начаться фиброз, воспаление, отек, гиперемия, возможно даже повышение температуры тела, губы деформируются.