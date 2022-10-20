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«В основном заражаются дети»: где новосибирцы чаще всего подхватывают стригущий лишай — карта

Больше всего случаев зарегистрировано в самом Новосибирске

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Важно соблюдать личную гигиену для профилактики заболевания

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В Роспотребнадзоре назвали районы Новосибирской области, где распространена микроспория, или стригущий лишай.

Микроспория — это грибковое заболевание кожи, волос и ногтевых пластин. Возбудителем микроспории является кератинофильный плесневый грибок рода Microsporum, который паразитирует в ороговевших субстратах. Также называют стригущим лишаем.

— За 9 месяцев 2022 года в Новосибирской области выявлено 264 случая заболевания микроспорией. За 9 месяцев 2021 года — 257, — рассказали журналисту НГС в Роспотребнадзоре.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новосибирске — 137, а меньше всего в Мошковском и Купинском районах — по одному.

Осенью, как правило, происходит подъем заболеваемости

Осенью, как правило, происходит подъем заболеваемости

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— Передается инфекция контактным путем или же через предметы, обсемененные спорами грибка. В основном заражаются дети. Взрослые редко болеют микроспорией благодаря наличию органических кислот в волосе, которые подавляют рост мицелия. Входными воротами для возбудителя микроспории являются микротравмы кожи. Сухость, наличие потертостей и омозолелостей, нарушения химического состава секрета потовых и сальных желез тоже повышают вероятность инфицирования, — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что при внедрении гриб начинает размножаться и поражает волосяной фолликул, после чего инфекция распространяется на весь волос. Это приводит к разрушению кутикулы волоса — возникают проплешины.

Микроспорию, как и другие грибковые заболевания кожи, диагностируют и лечат врачи-дерматовенерологи.

Дерматовенеролог «Клиники восстановительной медицины» Мария Вябкова замечает, что для заболевания характерна сезонность — май-июнь и сентябрь-ноябрь. Инкубационный период — 5–7 дней.

Врач-дерматолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Юлия Делегодина говорит, что это заболевание относится к инфекционным и высоко заразным, особенно в детских коллективах:

— На каждый случай микроспории подается экстренное извещение в СЭС и накладываются карантинные мероприятия среди контактных лиц.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области произошла вспышка стригущего лишая в школе.

ИнфекцияРоспотребнадзорВрачиСтригущий лишай
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