«В основном заражаются дети»: где новосибирцы чаще всего подхватывают стригущий лишай — карта
Больше всего случаев зарегистрировано в самом Новосибирске
В Роспотребнадзоре назвали районы Новосибирской области, где распространена микроспория, или стригущий лишай.
Микроспория — это грибковое заболевание кожи, волос и ногтевых пластин. Возбудителем микроспории является кератинофильный плесневый грибок рода Microsporum, который паразитирует в ороговевших субстратах. Также называют стригущим лишаем.
— За 9 месяцев 2022 года в Новосибирской области выявлено 264 случая заболевания микроспорией. За 9 месяцев 2021 года — 257, — рассказали журналисту НГС в Роспотребнадзоре.
Больше всего случаев зарегистрировано в Новосибирске — 137, а меньше всего в Мошковском и Купинском районах — по одному.
— Передается инфекция контактным путем или же через предметы, обсемененные спорами грибка. В основном заражаются дети. Взрослые редко болеют микроспорией благодаря наличию органических кислот в волосе, которые подавляют рост мицелия. Входными воротами для возбудителя микроспории являются микротравмы кожи. Сухость, наличие потертостей и омозолелостей, нарушения химического состава секрета потовых и сальных желез тоже повышают вероятность инфицирования, — сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что при внедрении гриб начинает размножаться и поражает волосяной фолликул, после чего инфекция распространяется на весь волос. Это приводит к разрушению кутикулы волоса — возникают проплешины.
Микроспорию, как и другие грибковые заболевания кожи, диагностируют и лечат врачи-дерматовенерологи.
Дерматовенеролог «Клиники восстановительной медицины» Мария Вябкова замечает, что для заболевания характерна сезонность — май-июнь и сентябрь-ноябрь. Инкубационный период —
Врач-дерматолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «
— На каждый случай микроспории подается экстренное извещение в СЭС и накладываются карантинные мероприятия среди контактных лиц.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области произошла вспышка стригущего лишая в школе.