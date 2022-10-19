«60% умирают, не доезжая до стационара»: профессор — об эпидемии сердечных заболеваний

Молодые люди все чаще стали внезапно умирать от болезней сердца. Об этом заявил почетный кардиолог России, руководитель Уральского института кардиологии профессор Ян Габинский. Как показывает статистика, сердечно-сосудистые заболевания уже много лет находятся на первом месте среди всех причин смерти.

— У нас эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний, в России смертность от болезней системы кровообращения высокая, — говорит Ян Габинский. — Если в Европе это 350 случаев на 100 тысяч человек, то у нас доходит до 700 в неблагоприятные пандемические годы. Мы удивляемся, когда к нам поступают 30-летние мужчины с впервые возникшим сердечным приступом. Их ничего не беспокоило, они занимались спортом, а потом случился приступ. С помощью специальных исследований мы видим, что у них есть поражение коронарных сосудов, которое себя никак не проявляло. Сосуд мог перекрыться. Если взять всех молодых пациентов, которые к нам поступают внезапно (а их достаточно много), то у 30% поражен один сосуд сердца, еще у 30% — два сосуда, у других 30% — три сосуда.