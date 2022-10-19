«60% умирают, не доезжая до стационара»: профессор — об эпидемии сердечных заболеваний

Молодые люди все чаще стали внезапно умирать от болезней сердца. Об этом заявил почетный кардиолог России, руководитель Уральского института кардиологии профессор Ян Габинский. Как показывает статистика, сердечно-сосудистые заболевания уже много лет находятся на первом месте среди всех причин смерти.
— У нас эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний, в России смертность от болезней системы кровообращения высокая, — говорит Ян Габинский. — Если в Европе это 350 случаев на 100 тысяч человек, то у нас доходит до 700 в неблагоприятные пандемические годы. Мы удивляемся, когда к нам поступают 30-летние мужчины с впервые возникшим сердечным приступом. Их ничего не беспокоило, они занимались спортом, а потом случился приступ. С помощью специальных исследований мы видим, что у них есть поражение коронарных сосудов, которое себя никак не проявляло. Сосуд мог перекрыться. Если взять всех молодых пациентов, которые к нам поступают внезапно (а их достаточно много), то у 30% поражен один сосуд сердца, еще у 30% — два сосуда, у других 30% — три сосуда.
Почему внезапно умирают, если ничего не беспокоило
— Здесь может сыграть свою роль всё [что угодно]. Может, человек неправильно питался, может, у него была какая-то генетическая предрасположенность или человек употребляет много углеводов, которые являются токсинами для сосудистой стенки, — объяснил Ян Габинский. — Если у больного есть нарушение метаболизма, повышен холестерин, вместе это может дать такой результат.
Как предотвратить смертность
— В России уже много сделали для того, чтобы снизить смертность, — сказал профессор. — Например, организовали сосудистые центры, куда больного отправляют сразу, и там всё готово для оказания помощи при остром коронарном синдроме, инфаркте миокарда. Летальность в специализированных стационарах стала меньше. В Уральском институте кардиологии летальность — 5–6%, это очень высокий результат — такой же, как в Европе. Трудно даже представить, но, когда в 70-е годы центр только строился, умирали 50–60% пациентов с инфарктом миокарда, то есть практически каждый второй.
Мы создали кардиологические диспансеры, затем сосудистые центры, но общая смертность от болезней системы кровообращения не уменьшается. Тогда мы проанализировали всё и поняли, что нужно переставить акценты на профилактику.
Поэтому мы создали коронарный паспорт человека. В 2016 году в «Экспо» мы представляли эту технологию, губернатор выделил нам 50 миллионов на пилотный проект, — объясняет кардиолог.
Мы обследовали 3500 практически здоровых людей в возрасте от 30 до 60 лет, которые вообще не жаловались на здоровье. Причем были представители разных профессий: пилоты, работники ГИБДД, спортсмены, люди, которые ведут здоровый образ жизни.
А 14% нам пришлось положить в стационар и провести оперативное лечение. То есть у них практически был забит сосуд, им нужно было сделать коронарное шунтирование, они с этим жили, ходили, садились за руль. И потом внезапно бляшка могла оторваться, перекрыть сосуд, и где угодно их мог настигнуть инфаркт миокарда, — рассказал профессор Габинский. — Единственный вывод из этого: нужно следить за состоянием здоровья и приходить вовремя. Надеемся, когда-нибудь получится внести коронарный паспорт в систему ОМС, но пока у области нет на это средств.
Как понять, что болит сердце
— Задача кардиологов — настроить систему так, чтобы человека в первый час, когда появились боли за грудиной, доставить в стационар, в сосудистый центр. Мы называем это «золотой час». И мы настроили эту систему, — сообщил медик. — Когда человек поступил с инфарктом, главное — это открыть сосуд, который питает сердце. Чем дольше он будет закрыт, тем больше поражения будет у сердечной мышцы. С каждым годом технологии совершенствуются.
Эффективность помощи зависит от грамотной маршрутизации, скорости реагирования медиков и от информированности людей. Многие не вызывают скорую, когда начинаются загрудинные боли.
Что делать, если появились загрудинные боли
— Принять таблетку нитроглицерина под язык и вызвать скорую медицинскую помощь. Исключить любую физическую нагрузку и стараться не переживать эмоционально, — дал четкую инструкцию Ян Габинский.
Полезен ли спорт для сердца
— Регулярная и относительно достаточная физическая нагрузка необходима, но у каждого она своя. Если нагрузка выбрана правильно, она влияет положительно, — объясняет ученый. — Мы очень часто в последние годы видим молодых людей, которые во время спортивных нагрузок просто падают, и их везут в кардиологический стационар. Даже молодые футболисты, например. Это касается особенно тех, у кого непосильные нагрузки. Возникает спазм коронарных артерий, у некоторых из них есть какие-то проблемы, и всё это приводит к инфаркту миокарда.
А посильные нагрузки полезны всем, пожилым тоже нужно заниматься. Человек старше 60 лет должен гулять 30–40 минут каждый день, но это должно быть регулярно. Пожилому нужно следить за своим рационом, потому что много жиров, жареной пищи и переработанных продуктов ухудшают прогнозы. Если пожилой человек будет три раза в неделю есть рыбу, уменьшать порции еды и меньше употреблять углеводы, не исключая при этом фрукты и овощи, будет полезно. Эти рекомендации касаются всех, — подытожил Ян Габинский.
Обратите внимание и на другие советы медиков: так, кардиолог назвал полезные утренние привычки, которые на самом деле убивают сердце, а другой врач объяснил, как понять, что болит именно сердце.