«Бог увидел, что этой девочке надо жить»: как врачи в регионе ставят на ноги жертву жуткого ДТП, тогда как московские отказались

Родных в реанимацию не пускали, всё, что они могли, — узнавать о состоянии пострадавшей по телефону и молиться.



— Она была между жизнью и смертью, — не скрывая слез, вспоминает мама Ольга Нестеренко. — Все родственники молились, чтобы наша дочь вышла из комы и была жива и здорова. У нее два раза была остановка сердца, мы ее теряли.



«Лечите пролежни и приезжайте»

Месяц ушел на то, чтобы реаниматологи стабилизировали состояние Надежды, а потом из больницы ее отправили… неожиданно домой, в Кореновск — городок, который славится своим мороженым и сгущенкой (Надя, кстати, до аварии работала на комбинате, рассчитывала потребность в мороженом складов по всей России), но медицинской помощью похвастаться не может.

