«Полплеча просто растворилось»: хирурги НИИТО восстановили разрушенный сустав 67-летней сибирячке

— Страдает у меня много суставов. Но в тех случаях мне подошли обычные, стандартные эндопротезы. С плечом же у меня проблемы начались ещё в 2014 году — это проявлялось болью, недвижимостью руки. Постепенно рука совсем перестала подниматься, боль в плечевом суставе была очень сильная. «Плечелопаточный полиартрит» мне сначала ставили, потом уже «ревматоидный артрит» подключился, а затем и ковид… В итоге врач сказал, что стандартный протез на плече не получится мне поставить, очень большое разрушение было. Грубо говоря, полплеча просто растворилось», — цитирует пресс-служба НИИТО пациентку.

