«Полплеча просто растворилось»: хирурги НИИТО восстановили разрушенный сустав 67-летней сибирячке
Сейчас Наталия Нестерова восстанавливается после операции
Врачи новосибирского НИИТО сделали сложную операцию 67-летней Наталии Нестеровой. Из-за ревматоидного артрита у женщины разрушился плечевой сустав, врачи предложили ей установить индивидуальный 3D-имплант, созданный специально для неё.
Ревматоидный артрит у Наталии с 2018 года. Заболевание поражает суставы, женщине уже пришлось заменить правый коленный сустав на эндопротез, вскоре предстоит операция и на левом колене.
— Страдает у меня много суставов. Но в тех случаях мне подошли обычные, стандартные эндопротезы. С плечом же у меня проблемы начались ещё в 2014 году — это проявлялось болью, недвижимостью руки. Постепенно рука совсем перестала подниматься, боль в плечевом суставе была очень сильная. «Плечелопаточный полиартрит» мне сначала ставили, потом уже «ревматоидный артрит» подключился, а затем и ковид… В итоге врач сказал, что стандартный протез на плече не получится мне поставить, очень большое разрушение было. Грубо говоря, полплеча просто растворилось», — цитирует пресс-служба НИИТО пациентку.
Наталия обратилась в новосибирский НИИТО за консультацией. Врач травматолог-ортопед Сергей Чорний предложил пациентке установить 3D-имплант.
— Судя по объёму дефекта, сустав разрушался на протяжении многих лет. Почему этот процесс вообще начался? Это особенность заболевания — ревматоидного артрита. В результате утрачивается не только суставной хрящ, но и костная ткань. У этой пациентки, в частности, была в значительной степени утрачена костная ткань лопатки, и в результате установить ей стандартный эндопротез было технически невозможно. Единственная возможность помочь пациентке была только в изготовлении индивидуального импланта, — объясняет хирург.
Технологию создания таких протезов часто используют в отделении эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов (тазобедренный, коленный суставы), а также в нейрохирургическом отделении. Но Наталия Нестерова стала первой пациенткой в институте, которой предложили индивидуальный имплантат плечевого сустава.
Хирурги совместно с инженерами разработали модель на основе результатов компьютерной томографии — с учётом всех нюансов анатомии пациентки. Полученный имплантат из титанового сплава стерилизовали и подготовили к хирургическому вмешательству.
— Мы с техниками длительное время согласовывали форму имплантата, его положение, направление — это заняло порядка четырех месяцев. Операция прошла успешно, трудностей не возникло благодаря тщательной подготовке. Пациентка выписывается уже через неделю после операции, — рассказал Сергей Чорний.
Сейчас Наталия Нестерова проходит реабилитацию, через 1,5 месяца ей нужно приехать на контроль к травмотологу-ортопеду. Пациентка отмечает, что боль и дискомфорт ещё есть, но, как сообщили в НИИТО — это абсолютно нормальное явление в первое время после выполнения хирургического вмешательства.
После реабилитации неприятные ощущения должны уйти.
Летом врачи новосибирского НИИТО сделали операцию 3-летней девочке с тяжелым переломом позвоночника. Родители вместе с малышкой приехали в Новосибирск из Кемерова — в родном городе ребенку не смогли помочь.