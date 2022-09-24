Выпей и (не) будешь болеть: 5 популярных витаминов, на которые вы зря тратите деньги

Осень — время, когда чуть ли не каждому второму в голову приходит идея попить витаминки для укрепления иммунитета. Но так ли они безвредны и какие стоит выбрать, а от каких больше вреда, чем пользы? Наши коллеги из Marie Claire поговорили с экспертами и узнали, как подбирать для себя витамины и есть ли от них вред.



Для начала стоит вспомнить, что назначение самому себе любых препаратов — не всегда удачная затея. Даже если кажется, что это всего лишь витамины.