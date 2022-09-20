Игроки и болельщики ХК «Сибирь» вступили в регистр доноров костного мозга. Рассказываем в кадрах, как это было
Сразу же после окончания матча в регистр вступили игроки ХК «Сибирь»
В Новосибирске 20 сентября во время хоккейного матча между клубами «Сибирь» и «Нефтехимик» прошла благотворительная акция по регистрации доноров костного мозга.
— Мы уже много лет дружим с хоккейным клубом «Сибирь». Сибирский регистр доноров костного мозга и ХК «Сибирь» проводили много акций, в которых участвовали как игроки, так и болельщики. Сегодня перед матчем два реальных донора костного мозга Александра и Дмитрий сделали символическое вбрасывание шайбы, — рассказала NGS.RU директор сибирского регистра доноров костного мозга Екатерина Кузнецова.
По словам руководителя регистра, акция приурочена ко Всемирному дню донора костного мозга.
— В течение всего матча волонтеры и сотрудники сибирского регистра принимали в регистр болельщиков. При помощи специальной палочки с внутренней стороны щеки мы собирали мазки и вносили в реестр всех потенциальных доноров, — отметила Екатерина Кузнецова.
Сразу же после окончания матча в регистр вступили игроки ХК «Сибирь». По словам Кузнецовой, в реестр внесены тысячи человек и с каждым годом их количество лишь увеличивается.
20 сентября ХК «Сибирь» одержал победу со счетом 3:2 над нижнекамской командой «Нефтехимик».