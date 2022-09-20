«Буду теперь всё нюхать». Врачи исправили редкую патологию: 32-летний пациент впервые в жизни начал дышать носом

Красноярец Олег Проскуряков за 32 года своей жизни ни разу не дышал носом: он просто не мог им вдохнуть, внутри как будто что-то мешало. Долгое время парень грешил на искривление перегородки. С таким предварительным диагнозом он и пришел к врачам-отоларингологам.



— С годами мне всё труднее становилось дышать — даже ртом, стала появляться одышка. Еще участились головные боли, была постоянная сухость во рту и хронический насморк. В общем, в повседневной жизни я натерпелся! — рассказывает пациент. — Да и в принципе, представьте себе, каково это — всю жизнь дышать через рот.