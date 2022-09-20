«Буду теперь всё нюхать». Врачи исправили редкую патологию: 32-летний пациент впервые в жизни начал дышать носом
Олег Проскуряков никогда не чувствовал запахов и не ощущал настоящий вкус еды
Красноярец Олег Проскуряков за 32 года своей жизни ни разу не дышал носом: он просто не мог им вдохнуть, внутри как будто что-то мешало. Долгое время парень грешил на искривление перегородки. С таким предварительным диагнозом он и пришел к врачам-отоларингологам.
— С годами мне всё труднее становилось дышать — даже ртом, стала появляться одышка. Еще участились головные боли, была постоянная сухость во рту и хронический насморк. В общем, в повседневной жизни я натерпелся! — рассказывает пациент. — Да и в принципе, представьте себе, каково это — всю жизнь дышать через рот.
С жалобами парень пришел в Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России. Когда доктора провели все необходимые исследования, выяснилось, что проблема Олега не в кривой носовой перегородке, а в редкой врожденной патологии под названием атрезия хоан.
— Хоаны — это внутренние отверстия, которые соединяют полость носа с носоглоткой. Бывают такие случаи, когда хоаны зарастают (атрезия — «заращение». — Прим. ред.). Просвет между носом и носоглоткой может быть закрыт тонкой мембраной, хрящом или костью. У Олега был как раз самый сложный, третий вариант, — объясняет хирург-отоларинголог Сергей Макаревич. — Обычно врачи выявляют патологию у пациентов в младенческом возрасте. За двадцать с лишним лет своей практики я впервые столкнулся с тем, что такую операцию пришлось делать взрослому человеку.
Не дышать носом — это не только потерять обоняние. Олег всю свою жизнь по-настоящему не чувствовал вкус пищи. Как объясняют специалисты, наш язык может ощущать только главные вкусовые качества: кислое, горькое, сладкое, соленое. А все нюансы и оттенки вкуса воспринимаются носом.
Как оказалось, невидимое глазу физическое отклонение проявилось даже во внешности. Во время роста и взросления у Олега неправильно сформировались верхняя челюсть и прикус. С годами такие деформации исправить всё сложнее. Но всё-таки главное было устранить причину. Тянуть было уже некуда. Возникла опасность, что из-за постоянного дыхания ртом с годами в мозгу могли образоваться гнойные отложения, так как кислород в полной мере его не обогащал.
Решено было класть пациента на операцию. К счастью, современная медицина позволила исправить недуг всего лишь за 40 минут. Резать ничего не стали, а все манипуляции выполнили эндоскопически — устранили костную преграду прямо через ноздри. Через три дня Олегу позволили сделать первый вдох носом.
— Вот смотрите, я носом дышу! Так необычно. Не передать, конечно, эти впечатления. Когда сняли повязку и я первый раз вдохнул, почувствовал, как это круто. Доктора говорят, что со временем я смогу чувствовать запахи. Но пока мозг еще не привык. На это, как мне сказали, потребуется месяца три. Но будем надеяться, скоро буду ходить всё нюхать и заново познавать — цветочки, духи и всё остальное, — с воодушевлением рассказывает Олег.
Теперь периодически Олег должен приходить в больницу на проверку, чтобы сформированные носовые отверстия снова не заросли.
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