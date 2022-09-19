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Число заболевших ковидом новосибирцев увеличилось почти на 8%

За неделю в регионе провели 82 404 теста

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Большинство заболевших переносят ковид в легкой форме

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В Новосибирской области количество заболевших ковидом увеличилось на прошлой неделе, с 12 по 18 сентября.

— На прошлой неделе зафиксировано 6520 случаев ковида, что на 7,9% выше, чем на предыдущей неделе. Количество исследований у нас проведено — 82 404. Охват тестирований у нас достаточный, — сообщила заместитель главы Роспотребнадзора НСО Наталья Ильиных на оперативном совещании 19 сентября.

99% заболевших переносят ковид в легкой форме.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, у 17 школьников из 9 школ выявили коронавирус. Учебные учреждения продолжают работу.

Накануне НГС писал о том, с какими симптомами сталкиваются новосибирцы, которые заболели ковидом этой осенью. Читайте, как люди лечатся сейчас.

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