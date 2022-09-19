Число заболевших ковидом новосибирцев увеличилось почти на 8%
За неделю в регионе провели
В Новосибирской области количество заболевших ковидом увеличилось на прошлой неделе, с 12 по 18 сентября.
— На прошлой неделе зафиксировано 6520 случаев ковида, что на 7,9% выше, чем на предыдущей неделе. Количество исследований у нас проведено —
99% заболевших переносят ковид в легкой форме.
По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, у 17 школьников из 9 школ выявили коронавирус. Учебные учреждения продолжают работу.
Накануне НГС писал о том, с какими симптомами сталкиваются новосибирцы, которые заболели ковидом этой осенью. Читайте, как люди лечатся сейчас.