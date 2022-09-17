«Таксисты снижают оценку, а кондукторы заставляют платить за собаку-поводыря»: как незрячая студентка ездит в университет

— Я решила стать психологом, моя специальность мне очень нравится. Сейчас я уже на четвертом курсе, скоро выпуск, надеюсь, что получится устроиться на работу. Хотя мне говорили, что работодатели не слишком хотят брать сотрудников с особенностями здоровья. Но если без проблем получается учиться в университете, буду надеяться, что дальше я смогу быть конкурентоспособной, — говорит студентка.