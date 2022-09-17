«Таксисты снижают оценку, а кондукторы заставляют платить за собаку-поводыря»: как незрячая студентка ездит в университет
Анна всюду ходит со своим верным компаньоном — лабрадором по кличке Босс
Анна Лебедок из Красноярска незрячая от рождения. После школы Анна пошла учиться в Сибирский федеральный университет.
Добираться до места учебы и передвигаться по корпусам вуза ей помогает верный друг и компаньон — лабрадор по кличке Босс. Собаку еще щенком выбрали для обучения в поводыри, и сейчас четвероногий проводник терпеливо высиживает по пять пар в университете, а на большой перемене гуляет с хозяйкой по зеленой территории кампуса.
— Я решила стать психологом, моя специальность мне очень нравится. Сейчас я уже на четвертом курсе, скоро выпуск, надеюсь, что получится устроиться на работу. Хотя мне говорили, что работодатели не слишком хотят брать сотрудников с особенностями здоровья. Но если без проблем получается учиться в университете, буду надеяться, что дальше я смогу быть конкурентоспособной, — говорит студентка.
Несмотря на то что в обучении Анна ни разу не столкнулась с предвзятым или оскорбительным отношением, на пути в университет ее нередко ждут неприятные сюрпризы.
— Были проблемы с кондукторами 90-го маршрута, которые каждый раз заставляли меня доплачивать за собаку-поводыря и никак не могли понять, что это незаконно. Или таксисты постоянно понижали мне рейтинг в приложении, опять же, из-за собаки. Хотя я всегда беру с собой в поездки пеленку и валик для чистки обивки сидений, чтобы доставлять им меньше проблем, — рассказывает Анна.