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«Проблемы с ЖКТ встречаются у каждого третьего». Врач — о причинах постковидного бессилия и смерти пациентов после лечения

Гастроэнтеролог из НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Артур Бернацкий рассказал о проблеме

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Нужна очень хорошая реабилитация после болезни

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В России за время пандемии ковидом переболели 19 908 189 человек. Умерли — 385 165. Это официальные цифры, сюда не входят множество людей, которые болели легко или бессимптомно, но даже в этих случаях, как уверяют врачи, поражения всё равно есть.

Большинство людей при этом жалуются, что после ковида у них сохраняется слабость, ослабевает память, ухудшаются зрение и слух. А еще у каждого третьего пациента встречаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Симптомы, которые чаще всего бывают при отравлении: тошнота, рвота, диарея, отсутствие аппетита. Такие явления мешают восстановить силы после выздоровления, вернуться к привычной жизни.

— Эти осложнения, связаны с нарушением функции поджелудочной железы, нарушением функции тонкой кишки (синдром «дырявого кишечника») и токсического поражения печени, могут приводить к дефициту витаминов, нарушению усвояемости белков, — отмечает Артур Бернацкий, гастроэнтеролог, диетолог и онколог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. Но особая мишень для ковида — это тонкая кишка.

Артур Бернацкий, гастроэнтеролог, диетолог и онколог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.

— Я выделяю отдельно постковидную энтеропатию — это нарушение функции тонкой кишки на фоне поражения лимфатической системы тонкой кишки, — рассказывает Артур Бернацкий. — Нарушается функциональность тонкой кишки, в частности, с позиции чувствительности ко многим белкам. Очень часто у пациентов развивается повышенная пищевая чувствительность. Например, человек еще вчера ел вареное яйцо, а сегодня он его есть не может.

Тонкая кишка — часть пищеварительного канала, начинающаяся от привратника желудка и включающая двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишки.

Развивается реакция, вызывающая синдром избыточного бактериального роста, при котором усиливается активность патогенной микрофлоры, причем не в толстой, а в тонкой кишке, в том числе рост грибов, тех же кандидов. У меня была пациентка, которая перенесла ковид не в тяжелой форме, без поражения легких, но через неделю после болезни у нее развилась кишечная непроходимость, ее забрали в стационар. Прошло уже полгода, она не может есть яичный белок, у нее повышенная чувствительность на глютен.

По словам врача, у каждого третьего пациента, перенесшего новую коронавирусную инфекцию, наблюдается чувствительность именно к яичному белку. Особенно у атопиков и аллергиков.

Почему многие из тех, кто перенес ковид, потом жалуются просто на патологическую нехватку сил, головокружение, сильную усталость после незначительных физических нагрузок, нежелание делать что-либо в принципе.

— Тонкая кишка — это лимфатический орган, от которого на 60% зависит иммунитет человека, 75% серотонина и эндорфинов вырабатываются в тонкой кишке, — рассказывает Артур Бернацкий. — В результате нарушения работы тонкой кишки наступает слабость, утомляемость, состояние хронической интоксикации, когда человек буквально не может утром встать с кровати. При такой хронической астенизации могут обостриться прежние болячки, развиться аутоиммунный профиль заболевания — тот же ревматоидный артрит или псориаз.

Постковид: три точки, по которым бьет больнее всего


Коронавирус бьет по всем системам организма человека, но самым серьезным повреждениям подвергаются сосуды.

На первом месте среди осложнений после болезни я однозначно выделяю поражение сердечно-сосудистой системы, а именно тромбообразование, которое может привести к гибели человека, — говорит Артур Бернацкий. — Я знаю случаи, когда человека вылечили от ковида, выписали из стационара, он приехал домой, а через неделю умер — оторвался тромб. А три недели спасали. Таким пациентам сразу после выписки необходимо тут же идти сдавать анализы, чтобы четко оценить риски и назначить адекватную терапию. Мониторинг должен быть постоянным, особенно у тех пациентов, которые более двух недель находились в ковидном стационаре. Понятно, что у человека с 70% поражения легких риски тромбообразования будут максимально высокими.

На втором месте среди проявлений постковидного синдрома, по словам эксперта, поражение дыхательной системы.

Переболевшие проходят реабилитацию

Переболевшие проходят реабилитацию

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— Поражение легких формирует фиброзы, которые, конечно, меняют и дыхательный объем легких, серьезно страдает функциональность легких. Здесь необходима комплексная реабилитация, — отмечает эксперт.

На третьем месте постковидных осложнений — нейропатия.

— Поражение периферической нервной системы при ковиде — частое явление. Причем это может быть на уровне психиатрии — даже в период болезни у пациентов могут развиваться панические атаки, в моей практике было много таких случаев. Поражение периферической нервной системы. У меня была пациентка, которая 25 лет назад перенесла парез лицевого нерва, а на фоне коронавируса парез резко обострился. Дают о себе знать все слабые места нервной системы. У кого-то межпозвонковые грыжи, у кого-то парестезия. А тем пациентам, которые изначально страдают полинейропатией, приходится совсем сложно. Им необходима качественная реабилитация.

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