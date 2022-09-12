«Проблемы с ЖКТ встречаются у каждого третьего». Врач — о причинах постковидного бессилия и смерти пациентов после лечения

В России за время пандемии ковидом переболели 19 908 189 человек. Умерли — 385 165 . Это официальные цифры, сюда не входят множество людей, которые болели легко или бессимптомно, но даже в этих случаях, как уверяют врачи, поражения всё равно есть.

Большинство людей при этом жалуются, что после ковида у них сохраняется слабость, ослабевает память, ухудшаются зрение и слух. А еще у каждого третьего пациента встречаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Симптомы, которые чаще всего бывают при отравлении: тошнота, рвота, диарея, отсутствие аппетита. Такие явления мешают восстановить силы после выздоровления, вернуться к привычной жизни.