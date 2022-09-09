Такого не было с марта: 901 случай коронавируса за сутки зарегистрировали в НСО
За сутки умерли 2 человека
В Новосибирской области 9 сентября зарегистрирован 901 случай коронавируса за сутки. По данным графика Яндекс.Коронавирус, число заболевших сутки, превышающее показатель в 900 случаев, последний раз фиксировали 12 марта 2022 года.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали
— Скончались два пациента: мужчина в возрасте 39 лет и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5709 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 658 человек, в том числе 46 детей, — сообщили в оперативном штабе по коронавирусу Новосибирской области.
В отделениях реанимации сейчас находится 38 человек, на ИВЛ — 7 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано
В Новосибирской области для пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19 выделили 1050 коек, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения области.