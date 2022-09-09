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Такого не было с марта: 901 случай коронавируса за сутки зарегистрировали в НСО

За сутки умерли 2 человека

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За сутки коронавирусом заболели 174 ребенка

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В Новосибирской области 9 сентября зарегистрирован 901 случай коронавируса за сутки. По данным графика Яндекс.Коронавирус, число заболевших сутки, превышающее показатель в 900 случаев, последний раз фиксировали 12 марта 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 277 475 случаев коронавируса, в том числе — у 41 324 детей. За сутки 174 ребенка заразились COVID-19. 260 487 пациентов в НСО полностью выздоровели с 2020 года, в том числе 297 были выписаны за сутки.

— Скончались два пациента: мужчина в возрасте 39 лет и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5709 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 658 человек, в том числе 46 детей, — сообщили в оперативном штабе по коронавирусу Новосибирской области.

В отделениях реанимации сейчас находится 38 человек, на ИВЛ — 7 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 5 257 602 теста на коронавирус.

В Новосибирской области для пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19 выделили 1050 коек, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения области.

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