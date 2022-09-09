Что происходит с легкими, если болел бессимптомно: врач — о том, какие последствия приносит ковид организму и когда они проходят
В каком состоянии находятся те, кто несколько раз подцепил вирус
С начала пандемии COVID-19 многие россияне переболели новой заразой уже не по разу. На пороге очередной волны, пик которой обещают к концу сентября, журналисты 76.RU поговорили с доктором медицинских наук, заведующей кафедрой фтизиатрии Ярославского медицинского университета Ольгой Челноковой о том, что произойдет с легкими человека, если переболеть коронавирусом несколько раз.
— По нашим наблюдениям, с 2020 года многие переболели коронавирусом уже дважды, некоторые люди даже больше. Поражение в легких встречается не у всех. Повторные заболевания протекают как тяжелее, так и легче. В последнее время врачами уже выработаны наиболее эффективные методы диагностики и лечения. Это снижает число тяжелых случаев с поражением легких. По нашим наблюдениям, после перенесенной коронавирусной инфекции изменения в легких почти полностью рассасываются в течение 3–10 месяцев, — рассказала Ольга.
Следы COVID в легких находят даже у тех, кто переболел без явных симптомов.
— В некоторых случаях может возникать поражение легких, но небольшого объема, — поясняет медик. — С течением времени это также рассасывается. У большинства больных бессимптомное течение не сопровождается поражением легких.
По словам специалиста, восстановление проходит в течение нескольких месяцев.
— Мы наблюдали восстановление легких после коронавируса за несколько месяцев, от 2–3 до 8–10 месяцев. При этом пациент всё это время чувствовал себя здоровым давно, — объясняет Ольга.
Врачи не советуют заниматься самостоятельной реабилитацией, а согласовать с лечащим врачом действия для скорейшего восстановления.
— Среди общих рекомендаций — полноценное питание, соблюдение режима труда и отдыха, достаточный сон и прогулки на свежем воздухе, постепенное расширение физической активности. Важно вовремя проходить профилактические обследования, эффективно лечить имеющиеся заболевания, — заключила Ольга Челнокова.
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