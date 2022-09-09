Что происходит с легкими, если болел бессимптомно: врач — о том, какие последствия приносит ковид организму и когда они проходят

— По нашим наблюдениям, с 2020 года многие переболели коронавирусом уже дважды, некоторые люди даже больше. Поражение в легких встречается не у всех. Повторные заболевания протекают как тяжелее, так и легче. В последнее время врачами уже выработаны наиболее эффективные методы диагностики и лечения. Это снижает число тяжелых случаев с поражением легких. По нашим наблюдениям, после перенесенной коронавирусной инфекции изменения в легких почти полностью рассасываются в течение 3–10 месяцев, — рассказала Ольга.