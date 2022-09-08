«Обманывает все предсказания»: ученые дали неожиданный прогноз по заболеваемости ковидом в России

Судя по прогнозам медиков, до благостных прогнозов нам еще далеко. Нынешняя шестая волна, похоже, будет двугорбой. Чего от коронавируса ждать дальше? «Доктору Питеру» объяснили эксперты.

Правда, что столичные регионы и еще 17 краев и областей уже практически избавились от коронавирусной заразы и могут выдохнуть с облегчением, а за ними это сможет сделать и вся страна? Или, на самом деле, до этого момента еще далеко?

Поторопились обрадоваться

— Все наши ковидные прогнозы с грохотом проваливаются — коронавирус обманывает все «предсказания», — говорит инфекционист, завкафедрой РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров. — Но все-таки к началу сентября наметилась четкая тенденция к снижению заболеваемости. Если до этого она нарастала, то с началом осени пошла вниз. К сожалению, боюсь, что это ненадолго. 1 сентября вышли на очную учебу студенты и школьники — до этого они были разобщены, так что, боюсь, мы получим подъем заболеваемости. Не сильный, но он будет.