«Обманывает все предсказания»: ученые дали неожиданный прогноз по заболеваемости ковидом в России
Что нам всем ждать в ближайшее время и действительно ли необходимо вводить дистант
Россиян успел успокоить Роспотребнадзор, заявив, что ковид мы практически победили, статистика, мол, показывает, что болезнь пошла на спад в 17 регионах, в том числе столичных, которые дают самые большие цифры. Хотя 7 сентября она, эта статистика, уже плотно стала возвращаться к рекордным 50 тысячам заболевших. На прежнем уровне держится показатель смертности — 94 погибших от ковида в сутки. Более 4 тысяч госпитализированных.
Если смотреть по регионам, то лидирует Москва — 8400 заболевших, более трех тысяч стабильно — в Санкт-Петербурге. Хотя там даже заявили о сокращении ковидных коек. Более двух тысяч заболевших — в курортном Краснодарском крае, куда народ рванул на бархатный сезон. Почти 1700 заболевших в Самарской области, по полторы тысячи — в Подмосковье и Свердловской области. Судя по всему, никакого особого спада не наблюдается. Что ни удивительно, ведь по-прежнему не вводятся ограничительные меры, с вакцинацией населения, похоже, тоже не всё просто. Так, во всяком случае, говорил нашему журналисту профессор-вирусолог.
Судя по прогнозам медиков, до благостных прогнозов нам еще далеко. Нынешняя шестая волна, похоже, будет двугорбой. Чего от коронавируса ждать дальше? «Доктору Питеру» объяснили эксперты.
Правда, что столичные регионы и еще 17 краев и областей уже практически избавились от коронавирусной заразы и могут выдохнуть с облегчением, а за ними это сможет сделать и вся страна? Или, на самом деле, до этого момента еще далеко?
Поторопились обрадоваться
— Все наши ковидные прогнозы с грохотом проваливаются — коронавирус обманывает все «предсказания», — говорит инфекционист, завкафедрой РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров. — Но все-таки к началу сентября наметилась четкая тенденция к снижению заболеваемости. Если до этого она нарастала, то с началом осени пошла вниз. К сожалению, боюсь, что это ненадолго. 1 сентября вышли на очную учебу студенты и школьники — до этого они были разобщены, так что, боюсь, мы получим подъем заболеваемости. Не сильный, но он будет.
Владимир Никифоров, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им.
По словам эксперта, инкубационный период коронавирусной инфекции составляет 7–10 дней, поэтому ковидный рост в России будет наблюдаться уже в ближайшие дни.
— Радоваться рано. Уже к 8–10 числу сентября мы получим рост заболеваемости, но он, правда, не должен быть критичным и длиться будет не так долго, — полагает инфекционист.
Профессор уточняет, что нынешняя шестая волна ковида в России, скорее всего, получится двугорбой — с всплесками в августе и в сентябре.
— Но как бы коронавирус ни «пыжился», все-таки его страшное время, когда он давал относительно высокую летальность, прошло. Сейчас мы имеем более легкое течение заболевания, — говорит Владимир Никифоров.
Дистанту быть?
Похожие ковидные прогнозы по шестой волне коронавируса в России и у аналитика Алексея Куприянова. Он считает, что пока не поздно, школьников надо уводить на дистант.
Алексей Куприянов, кандидат биологических наук, приглашенный исследователь Центра по изучению Восточной Европы в Бремене.
— Относительно ковидных прогнозов сейчас ситуация крайне неопределенная. С одной стороны, продолжается снижение заболеваемости. С другой стороны, оно идет не так быстро, как могло бы, и, возможно, скоро сменится новым подъемом, — считает аналитик Алексей Куприянов. — Связано это с тем, что волна, начавшаяся в июне, довольно быстро выдохлась, упершись в отсутствие обычных хабов распространения (школы, университетские аудитории, офисы) из-за каникул и отпусков.
Но сейчас школы и вузы снова открыли двери для учащихся. Это значит, что небольшие очаги, разгорающиеся в домохозяйствах, скоро сольются в один большой пожар и волна поднимется с новой силой. Так уже было летом 2021 года в регионах, слабо связанных с Москвой и Петербургом. В них осенняя волна дельты была гораздо выше так толком и не начавшейся летней.
В целом мой прогноз неутешительный, я бы озаботился своевременным переводом школ и вузов на дистант. Желательно — до достижения пика волны и критических нагрузок на систему здравоохранения. В прежние волны этого сделать не удавалось.
Ранее о возможном дистанте в школах говорил и иммунолог Николай Крючков. По его словам, достаточно отправить на домашнее обучение детей, начиная с 5-го класса.
В свою очередь медицинский эксперт Александр Соловьев считает, что в случае со школами требуются более системные меры для защиты детей: вакцинация и улучшение вентиляции.