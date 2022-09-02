Следите за температурой: врачи рассказали о симптомах «кентавра» у детей

Будучи одним из подвидов штамма омикрон, «кентавр» демонстрирует высокую заразность. Кроме того, «кентавр» хорошо обходит специфический иммунитет — эффективность вакцин против него ниже, чем против оригинального штамма коронавируса (в этом материале мы рассказывали, почему прививаться всё равно надо).



— Кроме высокой заразности и лучшей адаптации к иммунитету. В плане патогенности он на том же уровне, что и распространявшийся ранее вариант омикрона BA.2, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Что касается симптоматики, у детей может быть больше нетипичных для ОРВИ случаев, дети болеют немного иначе, чем взрослые. Но с «кентавром» это не связано, так было и до него.

