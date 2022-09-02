Следите за температурой: врачи рассказали о симптомах «кентавра» у детей
Другие симптомы могут быть нетипичны для ОРВИ
В России уже пару месяцев активно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией — по информации оперштаба на 1 сентября, за сутки выявляют уже почти 50 тысяч новых случаев. Для сравнения: еще в начале августа этот показатель был меньше 20 тысяч. С наступлением осени есть повод опасаться еще более активного распространения ковида — дети вернулись с каникул, а, по словам медиков, школы становятся эффективным каналом распространения вируса. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, как сейчас протекает ковид у детей и о каких особенностях подтипа коронавируса «кентавр» нужно знать родителям.
Будучи одним из подвидов штамма омикрон, «кентавр» демонстрирует высокую заразность. Кроме того, «кентавр» хорошо обходит специфический иммунитет — эффективность вакцин против него ниже, чем против оригинального штамма коронавируса (в этом материале мы рассказывали, почему прививаться всё равно надо).
— Кроме высокой заразности и лучшей адаптации к иммунитету. В плане патогенности он на том же уровне, что и распространявшийся ранее вариант омикрона BA.2, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Что касается симптоматики, у детей может быть больше нетипичных для ОРВИ случаев, дети болеют немного иначе, чем взрослые. Но с «кентавром» это не связано, так было и до него.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Его коллега иммунолог и терапевт Иван Скороходов отмечает, что сейчас сложно говорить об особенностях именно «кентавра», поскольку в России распространяется одновременно несколько подтипов штамма омикрон, а генотипирование, то есть определение, какой именно подвид у конкретного пациента, проводят только в нескольких местах в стране. А вот особенности того, как ковид в целом сейчас протекает у детей, выявить можно.
— У детей, как правило, более высокая температура. Как любой вирус, коронавирус вызывает достаточно высокую температуру, а у детей это критично, особенно у маленьких, — говорит Иван Скороходов. — Это чревато соответствующими симптомами — бывают фебрильные судороги, ложный круп, то есть отек гортани. Взрослые легче переносят высокую температуру. Конечно, при высокой температуре человеку будет плохо, может присутствовать ломота, боль в мышцах и суставах, недомогание, но взрослый человек может это перенести.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог клиники «УГМК-Здоровье». Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Симптомы заболевания у ребенка родители могут заметить еще до появления температуры. Врачи рекомендуют обращать внимание на вялость ребенка, нежелание играть.
— Температура может быть разная, как и у взрослых, но тенденция у детей скорее к тому, что температура будет повышенная, — говорит Крючков. — Бывает, что подключаются симптомы со стороны носоглотки, живот может болеть, может быть тошнота или нарушение стула — всё это может быть, но первые признаки, на которые нужно обратить внимание, это вялость и бледность, изменение типичного поведения.
Помимо новых вариантов коронавируса, у текущей волны есть и другие особенности — сейчас многие болеют по второму или третьему кругу. В этом материале мы рассказываем, почему повторное заражение не исключено, а здесь — о том, почему его все-таки очень желательно избегать.