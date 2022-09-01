«Смертность в России в 12 раз выше, чем в Израиле, из-за неправильной терапии»: доктор Бриль о том, как спасаться в новую волну

— Эта волна отличается от предыдущих в первую очередь тем, что смертность гораздо ниже. Даже если сравнивать с последней волной, которая уже не была такой страшной, то у нынешней смертность всё равно ниже. И при этом больше распространение.

— Можно ли сказать, что коронавирус переходит в разряд обычных простуд?

— Конечно. Он уже перешел. Пандемия закончилась. В мире набралось то критическое количество переболевших и вакцинированных людей, которое было необходимо для выработки коллективного иммунитета. Вы сейчас не знаете ни одного человека, который не переболел или не был вакцинирован.