Как в Новосибирске ставят сразу по две вакцины? 7 кадров из поликлиники, где прививают от ковида и гриппа

В Новосибирской области стартовала прививочная кампания от гриппа. В этом году в поликлиниках вакцину можно поставить одновременно со « Спутником V » от ковида. Минздрав России заявил об их совместимости.

Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как проходит прививочная кампания в этом году.