Как в Новосибирске ставят сразу по две вакцины? 7 кадров из поликлиники, где прививают от ковида и гриппа
Препараты вводят в левое и правое плечо
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В Новосибирской области стартовала прививочная кампания от гриппа. В этом году в поликлиниках вакцину можно поставить одновременно со «
Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как проходит прививочная кампания в этом году.
Ранее НГС писал о том, по какому симптому можно определить у себя коронавирус в шестую волну. О нем рассказал врач-терапевт Алексей Жито.