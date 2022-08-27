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Тема дняКак прививают от ковида и гриппа
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Как в Новосибирске ставят сразу по две вакцины? 7 кадров из поликлиники, где прививают от ковида и гриппа

Препараты вводят в левое и правое плечо

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В регион завезли 410 370 доз трехвалентной вакцины от гриппа для взрослых

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В Новосибирской области стартовала прививочная кампания от гриппа. В этом году в поликлиниках вакцину можно поставить одновременно со «Спутником V» от ковида. Минздрав России заявил об их совместимости.

Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как проходит прививочная кампания в этом году.

— В поликлинике <nobr class="_">№ 1</nobr> работают два прививочных кабинета: на первом этаже вакцинируют от гриппа, на третьем — там установлена морозильная камера — от коронавируса, — сообщает пресс-служба Минздрава НСО

— В поликлинике № 1 работают два прививочных кабинета: на первом этаже вакцинируют от гриппа, на третьем — там установлена морозильная камера — от коронавируса, — сообщает пресс-служба Минздрава НСО

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Для тех, кто хочет сделать две прививки сразу, на третьем этаже есть запас «Совигриппа»

Для тех, кто хочет сделать две прививки сразу, на третьем этаже есть запас «Совигриппа»

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Перед вакцинацией врач осматривает пациентов, измеряет температуру и уровень сатурации

Перед вакцинацией врач осматривает пациентов, измеряет температуру и уровень сатурации

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Одну вакцину вводят в правое плечо, а другую — в левое

Одну вакцину вводят в правое плечо, а другую — в левое

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Доклинические исследования взаимодействия «<nobr class="_">Спутника V</nobr>» показали его совместимость с вакциной от гриппа

Доклинические исследования взаимодействия «Спутника V» показали его совместимость с вакциной от гриппа

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Некоторые люди не знают о возможности поставить две прививки одновременно, но об этом им сообщают врачи

Некоторые люди не знают о возможности поставить две прививки одновременно, но об этом им сообщают врачи

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Ранее НГС писал о том, по какому симптому можно определить у себя коронавирус в шестую волну. О нем рассказал врач-терапевт Алексей Жито.

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