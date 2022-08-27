«У этого штамма передача быстрее в 9 раз и смертность выше»: иммунологи — о том, почему всех срочно нужно перевести на удаленку

При этом странно то, что нас официально не призывают носить маски, соблюдать меры защиты. В магазинах, других общественных местах никто и не думает прикрыть лицо респиратором или маской. В таком случае, может, реально все рассчитывают на дистант?

Николай Крючков — врач-иммунолог, кандидат медицинских наук.



— С 1 сентября дистанционное обучение будет эффективной мерой, так как ближайшая волна грозит быть масштабной, — объяснил «Доктору Питеру» врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. — Возможно, по количеству заболевших она окажется ниже, чем зимне-весенний подъём, но непредсказуемо растянута во времени.

