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«У этого штамма передача быстрее в 9 раз и смертность выше»: иммунологи — о том, почему всех срочно нужно перевести на удаленку

Такие меры — первая необходимость для всей страны или попытка сбить волну инфицирования?

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Учителя снова вернутся в пустые классы?

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Чем меньше дней остается до начала занятий в школах и вузах, тем активнее звучат призывы ввести дистанционное обучение. Действительно, если учебный год еще не начался, а количество заболевших растет день ото дня, что будет, когда все школяры и студенты начнут активно общаться, заражая всех вокруг. Как всегда, в группе риска в первую очередь старшее поколение. И те, кто не стал вакцинироваться и ревакцинироваться. Депутат Госдумы Федот Тумусов уже выступил с инициативой переводить детей с 1 сентября на удаленное обучение. Принятие такого решения, как всегда, отдадут на откуп местным властям, но каждому понятно, что, если таких мер не принять, ситуация может иметь очень тяжелый оборот. Такой, что все предыдущие волны ковида покажутся нам легкой прогулкой. Об этом «Доктор Питер» говорит со специалистами.

Уже сейчас, когда учебный год еще не начался, не закончился сезон отпусков, мы в стране имеем более 40 тысяч зараженных по стране, в больницу ежедневно попадает почти четыре тысячи человек. И это, как вы понимаете, только самое начало новой волны, ни о каком плато говорить не приходится. При этом аналитики предупреждают, что на начавшуюся очередную волну COVID-19 уже в ближайшие недели наложится и естественный осенний подъем заболеваемости другими респираторными вирусами. Мало никому не покажется.

При этом странно то, что нас официально не призывают носить маски, соблюдать меры защиты. В магазинах, других общественных местах никто и не думает прикрыть лицо респиратором или маской. В таком случае, может, реально все рассчитывают на дистант?

Николай Крючков — врач-иммунолог, кандидат медицинских наук.

— С 1 сентября дистанционное обучение будет эффективной мерой, так как ближайшая волна грозит быть масштабной, — объяснил «Доктору Питеру» врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. — Возможно, по количеству заболевших она окажется ниже, чем зимне-весенний подъём, но непредсказуемо растянута во времени.

Эксперт объяснил, что в случае с вирусом не так важны пики, как то, насколько долго держатся высокие значения заболеваемости.

— Дистанционное обучение — это очень хорошая мера, правда, не без издержек, — признаёт Николай Крючков. — С одной стороны, отчасти теряется качество образования, родителям надо корректировать рабочий график, чтобы находиться с детьми дома. Но, думаю, речь, скорее всего, идет о школьниках с 5-го класса, вряд ли ограничения затронут младшие классы.

При этом решение необходимо принимать прямо сейчас, чтобы успеть и до 1 сентября, и до серьезного всплеска заболеваемости.

Домашнее обучение может сбить волну, но качества образования не добавит

Домашнее обучение может сбить волну, но качества образования не добавит

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— Если ждать, когда больницы переполнятся, введенные меры работать эффективно не будут, — считает иммунолог. — С момента решения до того, как появится заметный эффект, пройдет около 3–4 недель.

Полностью закрывать школы не требуется, считает эксперт, достаточно отправить на домашнее обучение детей начиная с 5-го класса. Возможно, оставить несколько дежурных классов для тех, кто по каким-то обстоятельствам не может заниматься вне учебного заведения.

— Младшие классы и детские сады сильно завязаны на возможностях родителей и их рабочем графике, — говорит Николай Крючков, хотя считает, что, если отправить учиться на дому всех, удаленка была бы еще эффективнее.

Также получать образование из дома могут и студенты. Но дистант в школах, колледжах и институтах — не единственная мера.

Маски


И не мечтайте, и не надейтесь, маску вам всё равно придется носить. Без нее в эту волну просто не обойтись, если, конечно, вашей главной задачей не является цель заболеть во что бы то ни стало.

— Если обеспечить всеобщее применение масок в местах скопления людей, то процент защиты очень высокий, — уверен иммунолог Николай Крючков. — Но у нас в России регулярно носили маски только процентов 30. После заявлений в феврале-марте 2022 года о том, что пандемия закончилась, инфекция не опасна, многие дезориентировались. Поэтому сейчас согласится на маски не более 25 процентов жителей.

Взрослых тоже на удаленку?


— Полностью увести людей на дистанционную работу невозможно, но закрытые помещения, неидеальная вентиляция, давки в час пик в общественном транспорте усиливают развитие вируса, — говорит иммунолог Крючков. — В крупных городах стоило бы вводить удаленку хотя бы для трети сотрудников. Также было бы неплохо сдвинуть часы работы, чтобы обойти час пик при поездке на работу.

Тестирование упало в 8,5 раза


Эксперт признаёт, что настоящие цифры по заболевшим мы не знаем. С февраля по май тестирование упало в 8,5 раза, сейчас немного поднялось, но несущественно.

— Мы очень сильно недооцениваем заболеваемость, — считает Николай Крючков.

При этом есть случаи, когда сами врачи отговаривают от тестирования, особенно если речь идет о легких симптомах. Зачастую и сами заболевшие не обращаются за помощью, потому что «неопасное заболевание», так врачи сказали.

— Не впадайте в иллюзию, заболевание опаснее, чем сезонный грипп! — убеждает Николай Крючков. — У текущего штамма передача быстрее в 9 раз. При такой патогенности смертность будет выше.

Изоляция


Это очень индивидуальная мера и важная. Ее сложно проконтролировать, но, как и раньше, стоит соблюдать дистанцию. Также требуется адекватная изоляция тех, кто болеет.

— Люди ориентируются на то, что больницы не переполнены, значит, ограничения не нужны, но, если меры приняты своевременно, они могут быть менее жесткими, менее продолжительными, — объяснил иммунолог. — Иначе на выходе нас могут ждать избыточная смертность и постковид.

Дистант собьет волну?


Александр Соловьев — врач лабораторной диагностики. Организатор здравоохранения. Ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт».

— Дистанционное школьное образование — мера, по моему мнению, которая никоим образом не влияет на распространение коронавируса в целом и в перспективе. Расчет делается на сиюминутное воздействие на процесс, — уверен Александр Соловьев, врач лабораторной диагностики.

— Сейчас есть опасения по поводу того, что учеба начинается на фоне очень высокого уровня распространения инфекции. Такой картины не было в предыдущие годы. Из-за этого мы можем получить очень резкий рост инфицирования, что способно привести к значительному росту госпитализаций.

У тех, кто предлагает дистанционное образование, мысль — сбить эту волну. Мы сейчас находимся на пике или приближаемся к нему. Предлагаемая мера может позволить дождаться снижения заболеваемости. Вообще, в большинстве стран волна ВА.5 длилась шесть недель, а после шла на спад. Российские эпидемиологи предполагали такой же сценарий, но ситуация затягивается.

Если говорить более глобально, то в случае со школами нужны изменения, требуются более системные меры для защиты детей: вакцинация и улучшение вентиляции в школах. Возможно, стоит взять на вооружение то, что используется в отдельных странах, где в школах сохранялся масочный режим. Заболеваемость и передача в них были кратно ниже.

Что касается взрослых, они в меньшей степени влияют на ухудшение эпидемиологической ситуации. Им важно соблюдать общие рекомендации: ношение масок и респираторов, отказ от посещения массовых мероприятий. Также не лишним будет возвращение обязательного допуска на работу из отпуска после предварительного тестирования — это тоже действенная мера.

Ряд крупных компаний не прекращали использовать обязательное тестирование и ношение масок на рабочем месте, такой подход может быть широко рекомендован.

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