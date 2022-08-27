«У этого штамма передача быстрее в 9 раз и смертность выше»: иммунологи — о том, почему всех срочно нужно перевести на удаленку
Такие меры — первая необходимость для всей страны или попытка сбить волну инфицирования?
Чем меньше дней остается до начала занятий в школах и вузах, тем активнее звучат призывы ввести дистанционное обучение. Действительно, если учебный год еще не начался, а количество заболевших растет день ото дня, что будет, когда все школяры и студенты начнут активно общаться, заражая всех вокруг. Как всегда, в группе риска в первую очередь старшее поколение. И те, кто не стал вакцинироваться и ревакцинироваться. Депутат Госдумы Федот Тумусов уже выступил с инициативой переводить детей с
Уже сейчас, когда учебный год еще не начался, не закончился сезон отпусков, мы в стране имеем более 40 тысяч зараженных по стране, в больницу ежедневно попадает почти четыре тысячи человек. И это, как вы понимаете, только самое начало новой волны, ни о каком плато говорить не приходится. При этом аналитики предупреждают, что на начавшуюся очередную волну COVID-19 уже в ближайшие недели наложится и естественный осенний подъем заболеваемости другими респираторными вирусами. Мало никому не покажется.
При этом странно то, что нас официально не призывают носить маски, соблюдать меры защиты. В магазинах, других общественных местах никто и не думает прикрыть лицо респиратором или маской. В таком случае, может, реально все рассчитывают на дистант?
Николай Крючков — врач-иммунолог, кандидат медицинских наук.
— С 1 сентября дистанционное обучение будет эффективной мерой, так как ближайшая волна грозит быть масштабной, — объяснил «Доктору Питеру» врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. — Возможно, по количеству заболевших она окажется ниже, чем зимне-весенний подъём, но непредсказуемо растянута во времени.
Эксперт объяснил, что в случае с вирусом не так важны пики, как то, насколько долго держатся высокие значения заболеваемости.
— Дистанционное обучение — это очень хорошая мера, правда, не без издержек, — признаёт Николай Крючков. — С одной стороны, отчасти теряется качество образования, родителям надо корректировать рабочий график, чтобы находиться с детьми дома. Но, думаю, речь, скорее всего, идет о школьниках с
При этом решение необходимо принимать прямо сейчас, чтобы успеть и до 1 сентября, и до серьезного всплеска заболеваемости.
— Если ждать, когда больницы переполнятся, введенные меры работать эффективно не будут, — считает иммунолог. — С момента решения до того, как появится заметный эффект, пройдет около 3–4 недель.
Полностью закрывать школы не требуется, считает эксперт, достаточно отправить на домашнее обучение детей начиная с
— Младшие классы и детские сады сильно завязаны на возможностях родителей и их рабочем графике, — говорит Николай Крючков, хотя считает, что, если отправить учиться на дому всех, удаленка была бы еще эффективнее.
Также получать образование из дома могут и студенты. Но дистант в школах, колледжах и институтах — не единственная мера.
Маски
И не мечтайте, и не надейтесь, маску вам всё равно придется носить. Без нее в эту волну просто не обойтись, если, конечно, вашей главной задачей не является цель заболеть во что бы то ни стало.
— Если обеспечить всеобщее применение масок в местах скопления людей, то процент защиты очень высокий, — уверен иммунолог Николай Крючков. — Но у нас в России регулярно носили маски только процентов 30. После заявлений в феврале-марте 2022 года о том, что пандемия закончилась, инфекция не опасна, многие дезориентировались. Поэтому сейчас согласится на маски не более 25 процентов жителей.
Взрослых тоже на удаленку?
— Полностью увести людей на дистанционную работу невозможно, но закрытые помещения, неидеальная вентиляция, давки в час пик в общественном транспорте усиливают развитие вируса, — говорит иммунолог Крючков. — В крупных городах стоило бы вводить удаленку хотя бы для трети сотрудников. Также было бы неплохо сдвинуть часы работы, чтобы обойти час пик при поездке на работу.
Тестирование упало в 8,5 раза
Эксперт признаёт, что настоящие цифры по заболевшим мы не знаем. С февраля по май тестирование упало в 8,5 раза, сейчас немного поднялось, но несущественно.
— Мы очень сильно недооцениваем заболеваемость, — считает Николай Крючков.
При этом есть случаи, когда сами врачи отговаривают от тестирования, особенно если речь идет о легких симптомах. Зачастую и сами заболевшие не обращаются за помощью, потому что «неопасное заболевание», так врачи сказали.
— Не впадайте в иллюзию, заболевание опаснее, чем сезонный грипп! — убеждает Николай Крючков. — У текущего штамма передача быстрее в 9 раз. При такой патогенности смертность будет выше.
Изоляция
Это очень индивидуальная мера и важная. Ее сложно проконтролировать, но, как и раньше, стоит соблюдать дистанцию. Также требуется адекватная изоляция тех, кто болеет.
— Люди ориентируются на то, что больницы не переполнены, значит, ограничения не нужны, но, если меры приняты своевременно, они могут быть менее жесткими, менее продолжительными, — объяснил иммунолог. — Иначе на выходе нас могут ждать избыточная смертность и постковид.
Дистант собьет волну?
Александр Соловьев — врач лабораторной диагностики. Организатор здравоохранения. Ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт».
— Дистанционное школьное образование — мера, по моему мнению, которая никоим образом не влияет на распространение коронавируса в целом и в перспективе. Расчет делается на сиюминутное воздействие на процесс, — уверен Александр Соловьев, врач лабораторной диагностики.
— Сейчас есть опасения по поводу того, что учеба начинается на фоне очень высокого уровня распространения инфекции. Такой картины не было в предыдущие годы. Из-за этого мы можем получить очень резкий рост инфицирования, что способно привести к значительному росту госпитализаций.
У тех, кто предлагает дистанционное образование, мысль — сбить эту волну. Мы сейчас находимся на пике или приближаемся к нему. Предлагаемая мера может позволить дождаться снижения заболеваемости. Вообще, в большинстве стран волна ВА.5 длилась шесть недель, а после шла на спад. Российские эпидемиологи предполагали такой же сценарий, но ситуация затягивается.
Если говорить более глобально, то в случае со школами нужны изменения, требуются более системные меры для защиты детей: вакцинация и улучшение вентиляции в школах. Возможно, стоит взять на вооружение то, что используется в отдельных странах, где в школах сохранялся масочный режим. Заболеваемость и передача в них были кратно ниже.
Что касается взрослых, они в меньшей степени влияют на ухудшение эпидемиологической ситуации. Им важно соблюдать общие рекомендации: ношение масок и респираторов, отказ от посещения массовых мероприятий. Также не лишним будет возвращение обязательного допуска на работу из отпуска после предварительного тестирования — это тоже действенная мера.
Ряд крупных компаний не прекращали использовать обязательное тестирование и ношение масок на рабочем месте, такой подход может быть широко рекомендован.