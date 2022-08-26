В Минздраве НСО объяснили, почему ребенок с муковисцидозом не получал лекарства
Ранее прокуратура обратила внимание на эту ситуацию
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили, почему ребенок с муковисцидозом не получал лекарство несколько месяцев. Как ранее сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, ребенок не получал лекарства с марта этого года, что создало угрозу его жизни. В Министерстве здравоохранения объяснили, что производитель прежде принимал решение не ввозить препараты.
— Для обеспечения 10 пациентов, проживающих в регионе, которые по решению врачебной комиссии получают бесплатно препарат дорназа альфа с торговым наименованием «Пульмозим», Министерство здравоохранения Новосибирской области регулярно объявляет аукционы по закупке данного лекарственного препарата, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
Как уточнили в Минздраве, летом после многочисленных просьб жителей компания «Рош» ввезла в РФ партию «Пульмозима».
— Это позволило Министерству здравоохранения Новосибирской области закупить в июле годовой запас этого лекарства для всех 10 пациентов, получающих его по торговому наименованию. Закупка состоялась после появления такой возможности и никак не связана с действиями прокуратуры и судебным решением, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, суд с Министерством здравоохранения состоялся 18 июля. Решение было вынесено в этот же день. Партию лекарств выдали ребенку 3 августа 2022 года. В прокуратуре сообщили также, что Минздрав должен по решению суда выплатить представителям ребенка 48 тысяч за лекарства и 20 тысяч рублей за моральный вред.
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