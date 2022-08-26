В Минздраве НСО объяснили, почему ребенок с муковисцидозом не получал лекарства

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили, почему ребенок с муковисцидозом не получал лекарство несколько месяцев. Как ранее сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, ребенок не получал лекарства с марта этого года, что создало угрозу его жизни. В Министерстве здравоохранения объяснили, что производитель прежде принимал решение не ввозить препараты.

— Для обеспечения 10 пациентов, проживающих в регионе, которые по решению врачебной комиссии получают бесплатно препарат дорназа альфа с торговым наименованием «Пульмозим», Министерство здравоохранения Новосибирской области регулярно объявляет аукционы по закупке данного лекарственного препарата, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В связи с решением производителя прекратить поставки «Пульмозима» на российский рынок, не состоялись 47 аукционов, — объяснили в пресс-службе Министерства здравоохранения.