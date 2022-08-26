Заходим на второй круг: как болеют ковидом пациенты, заразившиеся повторно

— Нам кажется, что если мы один раз легко переболели, то всё понятно — у нас иммунитет сильный, мы защищены и можем дальше не вакцинироваться, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это не так: у человека могут оставаться следы заболевания, на них накладывается новый ковид, потом еще один. И с третьего-четвертого раза у человека может быть неожиданно очень высокая температура или потеря обоняния, более тяжелый постковид — головные боли, туман в голове. Понятно, что не у всех это так работает, но на уровне больших групп такая тенденция есть.

