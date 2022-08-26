Заходим на второй круг: как болеют ковидом пациенты, заразившиеся повторно
И какие их ждут последствия
По России шагает очередная волна ковида: 25 августа оперштаб сообщил о выявленных за сутки
Повторное заражение ковидом
В обновленных в августе рекомендациях для медиков Минздрав пишет, что для COVID-19 по-прежнему характерны повышение температуры, кашель, одышка, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке. Также могут быть боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита, мышечные и головные боли, спутанность сознания, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение. Врачи говорят, что и у тех, кто заразился впервые, и у тех, кто болеет повторно, могут появиться любые симптомы из этого списка. Причем исход первой встречи с вирусом ни о чем не говорит — повторное заражение может вызвать более тяжелую форму.
— Нам кажется, что если мы один раз легко переболели, то всё понятно — у нас иммунитет сильный, мы защищены и можем дальше не вакцинироваться, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это не так: у человека могут оставаться следы заболевания, на них накладывается новый ковид, потом еще один. И с третьего-четвертого раза у человека может быть неожиданно очень высокая температура или потеря обоняния, более тяжелый постковид — головные боли, туман в голове. Понятно, что не у всех это так работает, но на уровне больших групп такая тенденция есть.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Даже легкий ковид не проходит бесследно для организма, так что каждый раз при прочих равных условиях при повторном заражении больше вероятность более тяжелого течения. То есть человек необязательно будет болеть тяжелее, но шансов на это становится всё больше. Кроме того, согласно недавним исследованиям, с каждым разом всё больше вероятность получить последствия в виде постковида. И с каждым разом они могут быть более тяжелыми.
Заражение ковидом после прививки
В задачи вакцины никогда не входило защитить человека от заражения коронавирусом — вакцина лишь должна была снизить шансы на тяжелое течение болезни или летальный исход. В прошлом вакцины показали, что справляются с этими задачами, но сейчас эффективность оценивать сложно по ряду причин.
— Так как сейчас подавляющим является штамм коронавируса омикрон (подробнее о нем мы рассказывали в этом материале. — Прим. ред.), тяжелое течение встречается значимо реже, чем у предыдущих штаммов, поэтому оценить действие вакцины сложно, — говорит терапевт Иван Скороходов. — Затрудняет ситуацию еще и то, что у многих людей просрочены сроки ревакцинации. Но если экстраполировать ситуацию с предыдущих штаммов — у вакцинированных риски тяжелого течения ниже.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог клиники «УГМК-Здоровье». Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
По словам иммунолога Николая Крючкова, даже если вы уже переболели ковидом, вакцинация может уменьшить шансы при повторном заражении попасть в больницу, в реанимацию или умереть. Если через полгода после выздоровления привиться, то вакцина «подстегнет» выработавшийся ранее иммунитет, снизит шансы заболеть COVID-19 и перенести его в тяжелой форме. Главное — не забывать потом своевременно ревакцинироваться.
В конце прошлого года и начале этого много говорилось о коллективном иммунитете — чтобы его получить, привиться или переболеть должны были около 80% населения. Достигнуть этого показателя по всей стране так и не удалось, всероссийский коллективный иммунитет перевалил за 60%, а потом пошел на спад. Сейчас, согласно данным оперштаба, этот показатель установился на уровне чуть выше 7% — столько людей сохранили иммунитет после предыдущей вакцинации (или болезни). Николай Крючков говорит, что восстановить темпы вакцинации сейчас не представляется возможным: после отмены всех ограничений люди стали менее серьезно относиться к вирусу. Сейчас власти снова начали говорить о введении противоэпидемических мер: на днях первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что масочный режим вернут, если в целом по стране заболеваемость начнет превышать 60 тысяч.