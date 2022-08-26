Ямочки и еще 6 генетических мутаций, которые придают нам особый шарм

Дистихиаз — повышенная пушистость ресничек

Эту аномалию имели Людмила Гурченко и Элизабет Тейлор. Их ресницы были густыми, длинными и расположенными в несколько рядов, за счет чего взгляд казался выразительным и манящим.



На научном языке эту аномалию, от которой не отказались бы миллионы женщины, называют дистихиазом. Дополнительные ресницы растут позади нормальных и создают более объемные, пышные пучки ресничек.



«Поцелуй ангела»

Ямочки на щеках — это тоже результат мутации.



Гены, которые кодируют образование скуловой мышцы, участвующей в формировании улыбки и помогающей открывать и закрывать рот, могут иметь особенность развития — кожную ямку в уголках рта. Когда человек с такой особенностью улыбается, на его лице проступают милые ямочки. Их еще называют «поцелуи ангела», они придают шарм и привлекают взгляд к лицу.

