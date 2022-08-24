Ребенку со смертельным заболеванием полгода не выдавали лекарство — суд обязал Минздрав выплатить деньги
Министерство здравоохранения Новосибирской области обязано возместить расходы и компенсировать моральный вред
Суд Центрального района возложил на Министерство здравоохранения Новосибирской области обязанность обеспечить ребенка с диагнозом «муковисцидоз» лекарством «Пульмозим». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, ребенок не получал лекарства с марта этого года, что создало угрозу его жизни. Помимо выдачи лекарства, суд потребовал возместить расходы на приобретение лекарств и компенсировать моральный вред.
— В ходе проверки установлено, что несовершеннолетняя состоит на учете в лечебном учреждении с диагнозом «муковисцидоз» как нуждающаяся в приеме препарата «Пульмозим», включена в федеральный регистр льготных категорий граждан, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Несовершеннолетнему было выписано лекарство «Дорназа Альфа» («Пульмозим»), которое на данный момент является единственным препаратом на рынке для несовершеннолетних. У аналога «Дорназа Альфа» («Тигераза») были зарегистрированы побочные эффекты.
— В соответствии с информацией, представленной лечебным учреждением, потребность несовершеннолетней в вышеназванном лекарственном препарате на 2022 год составляет 120 упаковок. По данным автоматизированной системы льготного лекарственного обеспечения Новосибирской области, лекарственным препаратом «Пульмозим» несовершеннолетняя обеспечена 30 декабря в количестве 24 упаковок, — рассказали в прокуратуре области.
Лекарства с декабря хватило до марта 2022 года. После этого законные представители ребенка обратились в прокуратуру.
— По результатам проверки прокурором района в Центральный районный суд подано исковое заявление в защиту интересов и прав ребенка-инвалида с требованиями об обеспечении лекарственным препаратом «Пульмозим» в полном объеме, исходя из годовой потребности приема препарата, взыскании морального вреда, а также понесенных расходов в результате самостоятельного приобретения законным представителем жизненно необходимого лекарственного препарата, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Решение суда обращено к немедленному исполнению. Ребенку уже начали выдавать препарат «Пульмозим». НГС обратился за комментарием в Министерство здравоохранения, но на момент публикации ответа не было.
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