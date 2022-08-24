Ребенку со смертельным заболеванием полгода не выдавали лекарство — суд обязал Минздрав выплатить деньги

Суд Центрального района возложил на Министерство здравоохранения Новосибирской области обязанность обеспечить ребенка с диагнозом «муковисцидоз» лекарством «Пульмозим». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, ребенок не получал лекарства с марта этого года, что создало угрозу его жизни. Помимо выдачи лекарства, суд потребовал возместить расходы на приобретение лекарств и компенсировать моральный вред.

