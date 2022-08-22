Учителей в Новосибирской области протестируют на ковид перед
1 сентября
Решение принял оперштаб региона
В Новосибирской области перед началом учебного года сотрудников школ протестируют на коронавирус. Это должно помочь сдержать распространение вируса.
— На оперштабе был заслушан вопрос по проведению тестирования сотрудников общеобразовательных учреждений. Вопрос решен. Буквально
Глава ведомства сообщил, что за неделю в регионе выявили 2169 заболевших, что больше предшествующей недели почти на 81%. В Новосибирской области провели
На прошлой неделе в правительстве региона сообщили, что в Новосибирскую область доставили крупную партию вакцины от гриппа. Ее можно ставить одновременно с прививкой от ковида.