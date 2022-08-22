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Учителей в Новосибирской области протестируют на ковид перед 1 сентября

Решение принял оперштаб региона

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Учителей протестируют на ковид 30–31 августа

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В Новосибирской области перед началом учебного года сотрудников школ протестируют на коронавирус. Это должно помочь сдержать распространение вируса.

— На оперштабе был заслушан вопрос по проведению тестирования сотрудников общеобразовательных учреждений. Вопрос решен. Буквально 30–31 августа работа будет проведена. Преподавательский состав будет протестирован, что поможет сдержать ситуацию по распространению коронавирусной инфекции в общеобразовательных учреждениях, — рассказал на оперативном совещании 22 августа глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.

Глава ведомства сообщил, что за неделю в регионе выявили 2169 заболевших, что больше предшествующей недели почти на 81%. В Новосибирской области провели 62 000 тестов на коронавирус. Наибольшее количество заболевших находится в районах Новосибирской области, удельный вес — 57%. Болезнь в основном протекает в легкой форме.

На прошлой неделе в правительстве региона сообщили, что в Новосибирскую область доставили крупную партию вакцины от гриппа. Ее можно ставить одновременно с прививкой от ковида.

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ТестированиеУчителяКоронавирус
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