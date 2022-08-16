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Ученые выяснили, почему от ковида умирают даже полностью привитые люди. Есть ли спасение?

Как заставить вакцину работать на защиту своего здоровья

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Скорые вызывают и к привитым

Скорые вызывают и к привитым

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На днях появилось пугающее исследование в журнале Nature. Его авторы предполагают, что одной из причин смерти от СOVID-19 пациентов, ранее привитых от коронавирусной инфекции, может быть уровень вирусной нагрузки. Как можно обезопасить себя, «Доктору Питеру» объясняет врач-иммунолог.

Загадкой остается сегодня и то, что на фоне числа заболевших, а их количество в стране уже стремится к 30 тысячам в сутки, во всяком случае, в воскресенье, 14 августа, было зафиксировано 28 892 новых больных, а про вакцинацию и необходимость ношения масок никто ничего не говорит. Не происходит ничего такого, что напоминало предыдущие волны ковида, когда буквально из каждого утюга призывали прививаться и соблюдать меры безопасности.

Это можно было бы объяснить, например, тем, что у нас есть коллективный иммунитет и бояться нечего. Но нет. В России привито 82 931 910 человек (56,7% от населения, 71,4% — взрослого) — привито хотя бы одним компонентом вакцины. 75 311 445 человек (51,5% от населения, 65% — взрослого) — полностью привито, 138 503 — привито детей, сделано всего 172 230 918 всего прививок. 16 226 357 человек прошли ревакцинацию, 70 582 715 россиян подлежит ревакцинации. Будет ли половина России ревакцинироваться? Это большой вопрос.

В очередной раз медики всех стран бьют тревогу — умирают те, кто привит полностью. Почему это происходит?

Небольшое исследование всего на нескольких десятках пациентов, заразившихся коронавирусом и скончавшихся от ковида, объясняет одну из причин, почему от ковида могут умирать те, кто вроде бы защищен прививкой.

И всё равно привиться лучше, чем не прививаться

И всё равно привиться лучше, чем не прививаться

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Исследователи из Университета Аугсбурга, Университета Дюссельдорфа и Дрезденского Технического Университета проанализировали случаи смерти пациентов с ковидом в период с января по ноябрь 2021 года — 13 человек из них были полностью вакцинированы, 13 — частично. В контрольную группу входили люди без прививок от коронавируса.

Высокая вирусная нагрузка


— Большинство умерших привитых пациентов были пожилого возраста и страдали рядом сопутствующих заболеваний, — говорится в результатах исследования. — Также выявлена значительно повышенная скорость генерализованной диссеминации (распространения) вируса в системах и органах у вакцинированных пациентов по сравнению с непривитыми. У вакцинированных пациентов также обнаружена высокая вирусная нагрузка — в верхних дыхательных путях и легких.

У скончавшихся вакцинированных также были злокачественные новообразования, они принимали иммунодепрессанты или имели сниженный уровень иммуноглобулина. Особенно выражено это у частично вакцинированных пациентов по сравнению с полностью привитыми, отмечают ученые.

Елена Парецкая — педиатр, патофизиолог, иммунолог.

Опасен длительный контакт с больными


— В отношении коронавирусной инфекции, как, впрочем, и многих других вирусов, актуально понятие «вирусная нагрузка», — говорит врач-иммунолог Елена Парецкая. — Если объяснить это понятие просто — это объем вирусных частиц, который проникли в организм. Если контакт был кратковременный и в организм людей попало немного вируса, иммунных клеток тела хватит на то, чтобы побороть инфекцию — иногда можно даже не заболеть или перенести болезнь в легкой форме. Но если это длительный контакт, постоянное нахождение рядом с больным без ношения маски (и соблюдения других правил), вирусы поступают несколько раз подряд, порциями или сразу, в большой дозе.

Почему могут заболеть вакцинированные


— Это тоже связано с вирусной нагрузкой, — говорит врач. — В организме в ответ на вакцину выделяется определенное количество антител. Если вирусов будет очень много, антител просто физически может не хватить на то, чтобы полностью нейтрализовать опасность. Это можно сравнить с обороной крепости. В ней могут находиться защитники — лимфоциты, которые обучены и сразу после контакта с неприятелем вступают в бой, выделяя антитела.

Защитников может быть несколько тысяч, и если на «крепость» нападает сотня вирусов-неприятелей, лимфоциты отобьют атаку своим оружием — антителами.

А если это многотысячная армия, ограниченных запасов оружия — антител и обученных лимфоцитов не хватит, тогда организм вновь заболеет. Поэтому не стоит думать, что, если вы привиты, вам не страшен контакт с больными, выделяющими вирусы. Меры предосторожности, разобщение с больными, мытье рук, маски всё так же актуальны.

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