Ученые выяснили, почему от ковида умирают даже полностью привитые люди. Есть ли спасение?

На днях появилось пугающее исследование в журнале Nature. Его авторы предполагают, что одной из причин смерти от СOVID-1 9 пациентов, ранее привитых от коронавирусной инфекции, может быть уровень вирусной нагрузки. Как можно обезопасить себя, «Доктору Питеру» объясняет врач-иммунолог.



Загадкой остается сегодня и то, что на фоне числа заболевших, а их количество в стране уже стремится к 30 тысячам в сутки, во всяком случае, в воскресенье, 14 августа, было зафиксировано 28 892 новых больных, а про вакцинацию и необходимость ношения масок никто ничего не говорит. Не происходит ничего такого, что напоминало предыдущие волны ковида, когда буквально из каждого утюга призывали прививаться и соблюдать меры безопасности.

