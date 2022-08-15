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Прирост — 50%: в Роспотребнадзоре заявили об увеличении числа новосибирцев, заболевших ковидом

Большинство зараженных переносят болезнь в легкой форме

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Пока в Новосибирской области не собираются вводить ковидные ограничения

Пока в Новосибирской области не собираются вводить ковидные ограничения

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В Новосибирской области число заболевших ковидом увеличилось на 50% по сравнению с позапрошлой неделей. Большее число заразившихся находятся в районах области.

— Четвертую неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошлую неделю установлено 1199 случаев, что больше предшествующей недели практически на 50%. По-прежнему наибольшее количество заболевших — в районах области, удельный вес составляет 70%, — рассказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов на оперативном совещании 15 августа.

У 97% пациентов региона болезнь протекает с симптомами ОРВИ. По словам специалиста, сейчас возобновление ограничительных мер не требуется. Роспотребнадзор следит за соблюдением масочного режима в медицинских организациях и центрах социального обслуживания, где пациенты находятся круглосуточно.

В августе новосибирцы стали получать рассылки о том, как избежать ковида. НГС поговорил с врачом и выяснил, насколько эффективны эти рекомендации.

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