Прирост — 50%: в Роспотребнадзоре заявили об увеличении числа новосибирцев, заболевших ковидом
Большинство зараженных переносят болезнь в легкой форме
В Новосибирской области число заболевших ковидом увеличилось на 50% по сравнению с позапрошлой неделей. Большее число заразившихся находятся в районах области.
— Четвертую неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошлую неделю установлено 1199 случаев, что больше предшествующей недели практически на 50%. По-прежнему наибольшее количество заболевших — в районах области, удельный вес составляет 70%, — рассказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов на оперативном совещании 15 августа.
У 97% пациентов региона болезнь протекает с симптомами ОРВИ. По словам специалиста, сейчас возобновление ограничительных мер не требуется. Роспотребнадзор следит за соблюдением масочного режима в медицинских организациях и центрах социального обслуживания, где пациенты находятся круглосуточно.
В августе новосибирцы стали получать рассылки о том, как избежать ковида. НГС поговорил с врачом и выяснил, насколько эффективны эти рекомендации.