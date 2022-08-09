Новосибирские ученые обнаружили вещества, способные бороться с ковидом — их производят из сибирской пихты

Вещество, которое может стать основой лекарства от коронавируса, изучили ученые из Новосибирского института органической химии
— Деятельность нашей лаборатории направлена на выработку новых биологически активных веществ, в том числе агентов, обладающих противовирусными свойствами, — цитирует издание Ольгу Яровую, научного сотрудника лаборатории физиологически активных веществ НИОХ СО РАН. — Ранее совместно с сотрудниками Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» мы показали, что производные сложных эфиров борнеола способны проявлять активность в отношении вирусов гриппа, Эбола, Марбург и других. Когда началась пандемия, было принято решение изучить их влияние на SARS-CoV-2.
Именно открытые работниками НИОХ СО РАН вещества-агенты могут стать основой для лекарства от коронавируса. Сейчас в планах у ученых доклинические испытания, которые продлятся не менее двух лет. В ближайшее время они планируют приступить к испытаниям веществ на животных.
Недавно НГС рассказали про особенности волны нового штамма коронавируса — «кентавра» — и сделали инфографику с его симптомами.