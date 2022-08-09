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Новосибирские ученые обнаружили вещества, способные бороться с ковидом — их производят из сибирской пихты

Природный спирт эффективен против трех штаммов коронавируса

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Одно из качеств спирта борнеола — доступность. Его добыча не несет больших финансовых затрат

Одно из качеств спирта борнеола — доступность. Его добыча не несет больших финансовых затрат

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Вещество, которое может стать основой лекарства от коронавируса, изучили ученые из Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН. При исследовании природного спирта борнеола химики выяснили, что сложные эфиры этого вещества обладают противовирусными свойствами. Они могут противостоять таким штаммам COVID-19 как «ухань», «дельта» и «омикрон», говорится в издании СО РАН «Наука в Сибири».

— Деятельность нашей лаборатории направлена на выработку новых биологически активных веществ, в том числе агентов, обладающих противовирусными свойствами, — цитирует издание Ольгу Яровую, научного сотрудника лаборатории физиологически активных веществ НИОХ СО РАН. — Ранее совместно с сотрудниками Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» мы показали, что производные сложных эфиров борнеола способны проявлять активность в отношении вирусов гриппа, Эбола, Марбург и других. Когда началась пандемия, было принято решение изучить их влияние на SARS-CoV-2.

Именно открытые работниками НИОХ СО РАН вещества-агенты могут стать основой для лекарства от коронавируса. Сейчас в планах у ученых доклинические испытания, которые продлятся не менее двух лет. В ближайшее время они планируют приступить к испытаниям веществ на животных.

Недавно НГС рассказали про особенности волны нового штамма коронавируса — «кентавра» — и сделали инфографику с его симптомами.

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