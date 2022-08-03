Правду ли показывают экспресс-тесты на ковид, которые продают в аптеках? Разбираемся с врачами
Роспотребнадзор учитывает только лабораторные тесты
По данным Роспотребнадзора, в последнюю неделю июля показатель заболеваемости ковидом составил 50,23 случая на 100 тысяч населения — это на 67,6% выше, чем неделей ранее. Однако это только официальные данные, а ведь далеко не все обращаются в поликлинику при первых симптомах — нередко люди принимают легкое течение болезни за обычную простуду, ведь по симптомам невозможно точно понять, ковид это или нет. Единственный способ определить точно — специальные тесты. Сегодня это не только ПЦР-тесты в лабораториях, но и экспресс-тесты, которые можно сделать самостоятельно за несколько минут. Разбираемся, насколько они правдивы и достаточно ли их для постановки диагноза.
Наборы для самостоятельного тестирования дома сегодня можно купить практически в любой аптеке и даже в некоторых интернет-магазинах. Наборы могут быть разными, но в их основе тест-кассета и реагент, с которым нужно смешать биоматериал (например, слюна или слизь из носоглотки). Полученную жидкость капают на тест-кассету и ждут, что она покажет. Результат считается полосочками: одна полоска — нет ковида, две полоски — есть.
— Те экспресс-тесты, по которым есть публикация, являются сопоставимыми и по чувствительности, и по специфичности, но они чуть менее точны, чем ПЦР, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Многое зависит от того, насколько тщательно человек следует инструкции при заборе, потому что это очень важно: правильно вскрыть, правильно взять мазок. Брать мазок у самого себя я не советую, потому что сделать это сложно. Другой человек, даже без соответствующих навыков и образования, внимательно прочитав инструкцию, может сделать это правильно. Теоретически можно взять мазок у самого себя, но это сложно и не всегда получается.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
При этом Крючков не берется сказать, что любой ПЦР-тест всегда будет лучше экспресс-теста, сделанного дома. Слишком много факторов влияет: зависит от того, какой именно это тест (они не идентичны у разных производителей. — Прим. ред.) и правильно ли он сделан. Часто, по словам иммунолога, мазки для ПЦР-тестов берут не совсем правильно.
— Берут не с тех участков, с которых нужно, не тщательно, берут только из ротоглотки, а из носоглотки нет. Поэтому иногда, особенно если человек обратился не сразу после появления симптомов и была снижена вирусная нагрузка, результат получается ложноотрицательный, — говорит Николай Крючков. — Если есть возможность сделать ПЦР-тест в хорошей лаборатории — это, наверное, лучше, но там нужно будет ждать результат. Если же нет такой возможности, можно купить тест, желательно в аптеке — в интернете наверняка можно купить незарегистрированный тест, точность которого никак не гарантируется, в аптеках же должны продаваться только тесты, которые зарегистрированы как медицинские изделия.
Врачи говорят, что по результатам экспресс-теста вполне можно диагностировать ковид даже без лабораторных исследований. А вот доказать с его помощью, что кашляете вы по другой причине, не получится.
— Если аптечный тест на ковид положительный и есть клиническая симптоматика, то можно не сомневаться в диагнозе, — говорит доктор Галина Шлыкова. — Если аптечный тест отрицательный, но есть клиника, то необходим ПЦР-тест.
Галина Шлыкова — заведующая клинико-диагностической лабораторией «Новой больницы» в Екатеринбурге.
У Роспотребнадзора, который вместе с оперштабом борется с распространением инфекции в России, свои правила: согласно постановлению, случаями ковида ведомство считает только те, что имеют лабораторное подтверждение.