Правду ли показывают экспресс-тесты на ковид, которые продают в аптеках? Разбираемся с врачами

Наборы для самостоятельного тестирования дома сегодня можно купить практически в любой аптеке и даже в некоторых интернет-магазинах. Наборы могут быть разными, но в их основе тест-кассета и реагент, с которым нужно смешать биоматериал (например, слюна или слизь из носоглотки). Полученную жидкость капают на тест-кассету и ждут, что она покажет. Результат считается полосочками: одна полоска — нет ковида, две полоски — есть.

— Те экспресс-тесты, по которым есть публикация, являются сопоставимыми и по чувствительности, и по специфичности, но они чуть менее точны, чем ПЦР, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Многое зависит от того, насколько тщательно человек следует инструкции при заборе, потому что это очень важно: правильно вскрыть, правильно взять мазок. Брать мазок у самого себя я не советую, потому что сделать это сложно. Другой человек, даже без соответствующих навыков и образования, внимательно прочитав инструкцию, может сделать это правильно. Теоретически можно взять мазок у самого себя, но это сложно и не всегда получается.