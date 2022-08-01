СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 61.31
eur 62.57
Тема дняЧто внутри самых больших особняков Новосибирска
Все новости
Все новости
Всё о коронавирусе и карантине

Число заболевших ковидом в Новосибирской области за неделю увеличилось на 20%

За прошлую неделю в регионе сделали больше 42 000 тестов

1 382
Число положительных тестов возросло с 2% до 5%

Число положительных тестов возросло с 2% до 5%

Поделиться

В Новосибирской области зафиксировали увеличение числа заболевших ковидом. Прирост за неделю составил 20%.

— Коронавирусная инфекция: за неделю зарегистрировано 443 случая, что больше предшествующей недели на 20%. Отмечается тенденция роста заболеваемости, мы это активно наблюдаем, — рассказал во время оперативного совещания 1 августа глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.

За неделю в Новосибирской области сделали более 42 000 тестов, количество положительных за неделю возросло с 2% до 5%. В основном заболеваемость протекает в легкой форме.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре рассказали, что в области фиксируют рост заболеваемости не только ковидом, но и ОРВИ. Губернатор Андрей Травников рассказал, при каких условиях в регионе могут вновь ввести коронавирусные ограничения.

По теме

Роспотребнадзоркоронавирусковид
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2