Число заболевших ковидом в Новосибирской области за неделю увеличилось на 20%
За прошлую неделю в регионе сделали больше
В Новосибирской области зафиксировали увеличение числа заболевших ковидом. Прирост за неделю составил 20%.
— Коронавирусная инфекция: за неделю зарегистрировано 443 случая, что больше предшествующей недели на 20%. Отмечается тенденция роста заболеваемости, мы это активно наблюдаем, — рассказал во время оперативного совещания 1 августа глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.
За неделю в Новосибирской области сделали более