«Чувствовала себя королевой»: откровенный рассказ 46-летней женщины о жизни с наркоманом и созависимости

Супруг Луизы живет в трезвости уже три года и говорит, что ничто не заставит его вернуться к употреблению.



— У него стаж употребления — 30 лет . Три года он не употребляет. Но сейчас я четко понимаю, что его дело, а что — мое. Мы научились сразу решать на месте проблемы во взаимоотношениях, мы смогли это пережить. Семья — это работа, это ежедневный труд. Два года назад мы обвенчались в церкви. Самое главное — сейчас я не живу в страхе, что он снова начнет. Я отдаю себе отчет в том, что, если он вернется к прежней жизни, это будет уже на его совести, а мои страх и стресс не защитят его от наркотиков и алкоголя, — подытожила Луиза.



Лечатся параллельно

Специалисты-наркологи, работающие с зависимыми людьми, развернули свой взор на родственников уже давно. Зачастую в семье, где кто-то без меры пьет алкоголь или употребляет наркотики, здоровых нет: родители покрывают своего ребенка и создают ему тепличные условия, позволяющие и дальше употреблять; жены или мужья зависимых жалеют и не разрывают отношения, взваливая на себя обязанности супругов и прикрывая их на работе или перед друзьями; дети алкоголиков или наркоманов подстраиваются под настроение нетрезвых родителей.