Нужно ли ревакцинироваться от ковида прямо сейчас? Отвечают иммунолог и вирусолог

— Эффективность вакцин для действующих штаммов, конечно, изменилась — стала ниже. Тем не менее вакцина по-прежнему в значительной мере уменьшает вероятность тяжелого течения болезни и летального исхода, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн.



Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи , где была разработана вакцина «Спутник V».



Иммунолог Николай Крючков с ним согласен: эффективность вакцины снижается. По его словам, в первую очередь резко падает эффективность в отношении заражения.