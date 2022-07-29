Нужно ли ревакцинироваться от ковида прямо сейчас? Отвечают иммунолог и вирусолог
Разбираемся, помогут ли старые вакцины от новых штаммов
В России уже несколько недель растет заболеваемость коронавирусной инфекцией — с начала июля ежедневное число вновь выявленных случаев выросло почти в три с половиной раза. Как уже сообщил Роспотребнадзор, больше половины случаев ковида сейчас в России приходится на новые линии BA.4 и BA.5, также недавно в Москве выявили первых пациентов с вирусом линии BA.2.75 (так называемый «кентавр»). Эти варианты вируса отличаются от предыдущих — как минимум они более заразны. Поможет ли от них вакцина, которая есть у нас сейчас? Нужно ли вообще ревакцинироваться с учетом постоянных изменений вируса? Мы спросили врачей.
— Эффективность вакцин для действующих штаммов, конечно, изменилась — стала ниже. Тем не менее вакцина по-прежнему в значительной мере уменьшает вероятность тяжелого течения болезни и летального исхода, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
Иммунолог Николай Крючков с ним согласен: эффективность вакцины снижается. По его словам, в первую очередь резко падает эффективность в отношении заражения.
— Если раньше, когда еще была альфа-линия, мы говорили об эффективности на уровне 30–40%, то сейчас это 5–10%, — говорит Николай Крючков. — Снижается и эффективность в отношении развития заболевания
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Иммунолог говорит, что изменения штаммов не должны влиять на индивидуальный график ревакцинации каждого отдельного человека: прививку нужно делать спустя полгода с предыдущей вакцинации или болезни.
— Сейчас есть преимущественно «Спутник V», «Спутник Лайт» для ревакцинации предпочтительней, но его практически нигде нет, — признает Крючков. — Дефицит «Спутника Лайт» обусловлен тем, что его выпускали в меньшем количестве в последнее время. «Спутник V» тоже давно не выпускался, были сформированы большие запасы. Когда произошло резкое падение спроса, решили снизить производство.
На днях в Минздраве заявили, что для ревакцинации может быть достаточно одной инъекции двухкомпонентной вакцины. С этим согласен вирусолог Анатолий Альтштейн.
— Первая доза «Спутника V» — это то же самое, что и «Спутник Лайт», — говорит он.
Крючков отмечает, что осенью должны появиться другие российские вакцины — возможно, к тому времени будет даже больше возможностей для ревакцинации. Но если полгода с вашей вакцинации уже прошли — лучше не откладывать. Очередная волна распространения коронавируса уже начала беспокоить и Всемирную организацию здравоохранения, и Роспотребнадзор. ВОЗ уже просит вернуть масочный режим по всему миру. Роспотребнадзор пока настроен менее решительно, однако накануне в ведомстве уже заявили, что «при ухудшении обстановки по