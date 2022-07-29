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Нужно ли ревакцинироваться от ковида прямо сейчас? Отвечают иммунолог и вирусолог

Разбираемся, помогут ли старые вакцины от новых штаммов

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От заражения вакцина сейчас защищает только на 10%, но от развития заболевания — всё еще на 50–65%

От заражения вакцина сейчас защищает только на 10%, но от развития заболевания — всё еще на 50–65%

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В России уже несколько недель растет заболеваемость коронавирусной инфекцией — с начала июля ежедневное число вновь выявленных случаев выросло почти в три с половиной раза. Как уже сообщил Роспотребнадзор, больше половины случаев ковида сейчас в России приходится на новые линии BA.4 и BA.5, также недавно в Москве выявили первых пациентов с вирусом линии BA.2.75 (так называемый «кентавр»). Эти варианты вируса отличаются от предыдущих — как минимум они более заразны. Поможет ли от них вакцина, которая есть у нас сейчас? Нужно ли вообще ревакцинироваться с учетом постоянных изменений вируса? Мы спросили врачей.

За месяц заболеваемость ковидом в России выросла больше, чем в три раза

За месяц заболеваемость ковидом в России выросла больше, чем в три раза

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— Эффективность вакцин для действующих штаммов, конечно, изменилась — стала ниже. Тем не менее вакцина по-прежнему в значительной мере уменьшает вероятность тяжелого течения болезни и летального исхода, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн.

Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».

Иммунолог Николай Крючков с ним согласен: эффективность вакцины снижается. По его словам, в первую очередь резко падает эффективность в отношении заражения.

— Если раньше, когда еще была альфа-линия, мы говорили об эффективности на уровне 30–40%, то сейчас это 5–10%, — говорит Николай Крючков. — Снижается и эффективность в отношении развития заболевания COVID-19 любой степени тяжести. Если исходно мы говорили, что вакцина защищает процентов на 80, то сейчас это где-то от 50 до 65%. Исходная эффективность защиты от развития заболевания тяжелой степени тяжести была 96–98%, сейчас она составляет 75–85%. Но если поддерживать иммунитет на должном уровне, то эффективность вакцины остается всё еще на высоком уровне. У нас есть вакцины, и немало, чья эффективность на начальном уровне была чуть-чуть больше 50%. Например, эффективность гриппозных вакцин от развития заболевания оценивается примерно в 60%.

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Иммунолог говорит, что изменения штаммов не должны влиять на индивидуальный график ревакцинации каждого отдельного человека: прививку нужно делать спустя полгода с предыдущей вакцинации или болезни.

— Сейчас есть преимущественно «Спутник V», «Спутник Лайт» для ревакцинации предпочтительней, но его практически нигде нет, — признает Крючков. — Дефицит «Спутника Лайт» обусловлен тем, что его выпускали в меньшем количестве в последнее время. «Спутник V» тоже давно не выпускался, были сформированы большие запасы. Когда произошло резкое падение спроса, решили снизить производство.

На днях в Минздраве заявили, что для ревакцинации может быть достаточно одной инъекции двухкомпонентной вакцины. С этим согласен вирусолог Анатолий Альтштейн.

— Первая доза «Спутника V» — это то же самое, что и «Спутник Лайт», — говорит он.

Крючков отмечает, что осенью должны появиться другие российские вакцины — возможно, к тому времени будет даже больше возможностей для ревакцинации. Но если полгода с вашей вакцинации уже прошли — лучше не откладывать. Очередная волна распространения коронавируса уже начала беспокоить и Всемирную организацию здравоохранения, и Роспотребнадзор. ВОЗ уже просит вернуть масочный режим по всему миру. Роспотребнадзор пока настроен менее решительно, однако накануне в ведомстве уже заявили, что «при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено». Какие именно противоэпидемические меры планируется вводить первыми, в Роспотребнадзоре не уточнили.

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