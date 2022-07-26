«Уклоняются от антител»: биолог — о том, как два новых подтипа COVID-19 захватывают мир (один из них уже в России)

Поможет ли вакцинация при заражении «кентавром» и «ниндзя»

Уже созданные лекарства от коронавируса, испытанные на штаммах омикрон и дельта, эффективны и от двух новых подтипов. Однако есть шанс, что эпидемия новых подтипов будет проходить более тяжело.



— По сути, это тот же самый ковид, который уже был, — говорит профессор. — Принципиально ничего не изменилось. Они по-прежнему отвечают на тот же «Паксловид» (противовирусный препарат. — Прим. ред.), это лучшее, что у нас есть сейчас, они по-прежнему отвечают на «Эвушелд» от «Астра Зенека». Да, «Эвушелд» снизил свою эффективность, но не до нуля. И это прекрасно. И вакцина — она по-прежнему помогает от тяжелых форм заболевания.

