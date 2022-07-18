В России открылся «детский сад» для бабушек и дедушек. Чем они там занимаются? Репортаж из необычного места
Утром жители Красноярска приводят в «Дедсад» пожилых родственников, а днем или вечером забирают их домой
В Красноярске набирают группы в «детский садик» для пожилых людей. Туда могут прийти одинокие старики, которым нужны социализация и живое общение. Но пока большинство посетителей «Дедсада» — люди с особым состоянием здоровья, многие — с когнитивными расстройствами. Им тяжело и зачастую опасно находиться дома одним, а у родственников не всегда есть время (и желание) без перерыва заботиться о близких. Здесь пенсионерам помогают не терять связь с реальностью и восстанавливают когнитивные функции разными видами терапии.
Посмотрите один день из жизни необычного «Дедсада»:
Кто и зачем сюда приходит
Почти все посетители «Дедсада» имеют диагнозы, связанные с когнитивными нарушениями, поэтому в садик их привозят родственники, а спустя несколько часов занятий забирают. Для пенсионеров это абсолютно бесплатно — проект финансируется за счет гранта.
— Изначально мы планировали наш «Дедсад» в качестве обыкновенного досугового центра для людей старшего возраста, — рассказывает руководитель проекта Екатерина Машковская. — Но среди самостоятельных бабушек и дедушек это предложение оказалось невостребованным. В то же время выяснилось, что в таком учреждении очень нуждались те, чьи родственники подвержены нарушениям когнитивных процессов мозга. Таким людям тоже необходимы досуг, общение. Кроме того, мы знаем, какими способами можно стабилизировать их состояние.
Стандартное время посещения «Дедсада» — не более пяти часов. Этого хватает, чтобы провести несколько терапевтических занятий, а родственникам — хоть немного отдохнуть от постоянной опеки и посвятить время собственным делам.
— В течение дня мы занимаемся арт-терапией, песочной терапией, изучаем русский жестовый язык — это хорошая тренировка крупной и мелкой моторики, — рассказывает специалист по уходу Виктория Краснопеева. — Но главная наша методика — применение принципов валидации во время общения. Их мы включаем вне зависимости от того, приходит к нам в садик здоровый человек или посетитель с диагнозом.
— Метод валидации — это принятие и понимание чужих эмоций, — объясняет специалист. — Людям в пожилом возрасте очень важно, чтобы их принимали такими, какие они есть, самостоятельными или несамостоятельными. Нужно помнить, что они полноценные личности. Когда человек говорит, что ему очень грустно или одиноко, не нужно его убеждать в обратном, мы должны принимать его состояние и действовать мягко, например сказать слова поддержки, одобрения.
В копилке проекта есть уже немало воодушевляющих историй. Одна из подопечных с болезнью Альцгеймера попала в «Дедсад» в очень подавленном состоянии. Она могла отвечать только на короткие вопросы, ее мысли путались, у женщины не получалось произнести развернутую фразу. Спустя несколько занятий она начала первой здороваться, а теперь и вовсе проявляет инициативу помогать другим посетителям досугового центра.
— Мы видим прогресс в коммуникации, в социализации. Раньше наша подопечная была тревожной, беспокойной, суетной. Сейчас она легко может высидеть на одном месте более получаса. И, главное, она стала запоминать лица окружающих людей, даже тех, кого встречает всего пару раз в неделю. Это большой прогресс. И мы сами наблюдаем: если заниматься с такими людьми систематически и регулярно, эффект точно будет, — говорит Виктория Краснопеева.
В «Дедсаде» стараются делить группы для посетителей по тяжести заболеваний. Более самостоятельные гости занимаются и общаются отдельно от менее самостоятельных — с ними проводят глубокую психологическую и социальную работу.
В конце дня — обязательная беседа соцработников с семьей подопечных. Родственникам рассказывают, как прошел день, удалось ли добиться каких-либо результатов, дают напутствия для общения в домашних условиях, например варианты применения всё той же валидации. Для них также организуют закрытую интернет-трансляцию — на случай, если они боятся в первый раз оставлять своего близкого человека в незнакомых стенах.
Для помощи родственникам собирают даже отдельные группы — многие не понимают, как взаимодействовать с человеком, у которого развивается деменция. Как следствие, они всё больше раздражаются и злятся на своих близких.
— Вы только представьте: сказал слово, а твой близкий заплакал, что-то сделал безобидное, а у бабушки или дедушки тут же испортилось настроение. На этом фоне у родственников очень быстро накапливается стресс, они уже и себя ненавидят, и родителей своих престарелых ненавидят, — говорит организатор проекта.
«Вернуться в стадию ребенка можно стремительно»
Екатерина Машковская курирует людей с деменцией уже более 10 лет. Она считает, что с таким заболеванием противопоказано замыкаться в себе.
— Любой человек в возрасте начинает угасать. Хотим мы этого или нет, в старости мы все в какой-то степени становимся снова детьми. А если на это накладываются еще и когнитивные расстройства, вернуться в стадию ребенка можно стремительно. И тогда уже требуется тотальная опека, а к такому повороту событий нельзя подготовиться, — объясняет специалист.
Именно на социализацию должна обращать внимание семья. И если уж самостоятельно не удается проводить с больным родственником много времени, нужно приводить его в подобные досуговые центры.
— Нашим гостям тяжело, особенно в первое время. Но спустя три-четыре занятия становится очевидно, что именно общения им и не хватало, даже если сначала кажется, что им это неважно. Мы видим, что буквально после нескольких дней у них улучшается настроение, здоровье, растет активность, — рассказывает Екатерина Машковская.
— Совсем недавно у нас был очень тяжелый случай, — вспоминает она. — К нам привели женщину, которая не могла просидеть с нами даже один час. Она всё время хотела домой, к мужу, плакала. Постепенно мы нашли к ней подход, без нажимов, резких слов. С ее мужем тоже удалось наладить хороший контакт, он приходил к нам на занятия в Центр помощи людям с деменцией. Мужчина — бывший военный, очень характерный, ему тяжело было справляться с женой, он не знал, что делать с ее состоянием. Благодаря упорной работе нам удалось помочь этой паре наладить быт и общение с учетом болезни. Она по-прежнему иногда приходит к нам в «Дедсад», чтобы у мужа было время на отдых.
«Симптомы проявляются и в 40, и в 50 лет»
Деменция, по словам Екатерины Машковской, молодеет год от года. Одна из групп «Дедсада» состоит из совсем еще не старых людей. За столом занимаются рукоделием несколько женщин. Миловидная моложавая дама с длинными пышными волосами единственная откликнулась на вопрос журналистов и сказала, что ей 58 лет. Ее напарницы сидели, погруженные в свои мысли. На вид им тоже не дашь больше 65.
— А вы что, до сих пор думаете, что деменция — это болезнь глубоких стариков? — удивляется директор досугового центра. — Сейчас есть, например, такое понятие, как постковидная деменция. Этому заболеванию могут быть подвержены и молодые люди. А я нередко встречаю пациентов, у которых симптомы стали проявляться и в 40, и в 50 лет. Начинаются проблемы с памятью. Да и вообще, различные заболевания и осложнения могут вызвать деменцию.
Когда у близкого вам человека развивается деменция — меняется настроение, появляется забывчивость, а дела, которые раньше ему давались легко, теперь вызывают апатию или раздражение, — необходимо обратиться к специалисту и подтвердить или опровергнуть диагноз. В случае если подозрения всё-таки подтверждаются, специалисты советуют ни в коем случае не отчаиваться и не опускать руки. Работу пострадавшего мозга почти всегда можно улучшить упорной работой, физической и творческой активностью.
Почитайте монолог внучки, чья бабушка с возрастом стала забывать людей и прошлое. А если у вас остались вопросы о деменции, то посмотрите эти карточки.