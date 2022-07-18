В России открылся «детский сад» для бабушек и дедушек. Чем они там занимаются? Репортаж из необычного места

Кто и зачем сюда приходит

Почти все посетители «Дедсада» имеют диагнозы, связанные с когнитивными нарушениями, поэтому в садик их привозят родственники, а спустя несколько часов занятий забирают. Для пенсионеров это абсолютно бесплатно — проект финансируется за счет гранта.

— Изначально мы планировали наш «Дедсад» в качестве обыкновенного досугового центра для людей старшего возраста, — рассказывает руководитель проекта Екатерина Машковская. — Но среди самостоятельных бабушек и дедушек это предложение оказалось невостребованным. В то же время выяснилось, что в таком учреждении очень нуждались те, чьи родственники подвержены нарушениям когнитивных процессов мозга. Таким людям тоже необходимы досуг, общение. Кроме того, мы знаем, какими способами можно стабилизировать их состояние.