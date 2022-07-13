Просыпаюсь и не помню последние 23 года: как живет женщина, которая периодически забывает всю свою жизнь

На первый взгляд, 29-летняя Хлоя Барнард похожа на других женщин своего возраста. Она работает в баре, живет вместе со своим возлюбленным, 39-летним Джеймсом, любит ездить по разным странам и интересуется модными новинками. Но у нее есть одна сложная особенность — периодически просыпаясь, она не может вспомнить большую часть своей жизни. Амнезия, к счастью, не разрушила личную жизнь женщины, а даже наоборот. Историю Хлои записали наши коллеги из Woman.ru.
Амнезия — заболевание с симптомами потери памяти, особенно на недавние важные события, или неполных воспоминаний о произошедших событиях.
У Хлои редкое заболевание мозга, врачи считают, что оно могло быть вызвано инсультом, который произошел у Барнард в 19 лет. Тогда близкие девушки подумали, что инсульт прошел без последствий. Но теперь Хлоя регулярно, хоть и кратковременно, теряет память. Амнезия у женщины проявляется так — она периодически просыпается с ощущением, что ей снова шесть лет, и забывает свои последние 23 года жизни. Иногда британка спросонья думает, что она подросток — 16-летняя версия себя прошлой.
В первый раз такое случилось в 2018 году, тогда она с бойфрендом Джеймсом пошла в бар, отошла на минутку в туалет, вернулась и не узнала его. В другой раз такой провал в прошлое случился с Хлоей среди ночи — женщина проснулась и не узнала своего бойфренда и их собаку.
— Я села на лестницу и спросила: «Кто ты и откуда тут собака? Где мои мама и папа?» — вспоминает она. Хлоя даже попыталась вызвать полицию, но парню удалось ее успокоить. Тогда он связался с родственниками женщины, и они посвятили его в особенности заболевания возлюбленной.
В этих кратковременных потерях памяти есть определенная логика — чаще всего Хлоя забывает последние 20 с небольшим лет и «становится» маленькой девочкой. Но иногда Барнард считает себя подростком. Она не помнит ничего из своей жизни после определенного возраста. Ни друзей, ни работы, ни любви — всё как будто заботливо стерто ластиком.
— Я могу вернуться в любой возраст. Чаще всего возвращаюсь к шести годам. Это бывает ужасно, — говорит она.
По словам девушки, такое происходит несколько раз в месяц, но поскольку она всегда помнит своих родителей, это помогает ей вернуться в реальность. Джеймс принял состояние возлюбленной. Бойфренд Хлои уже знает, что делать в таких случаях. Главное — не паниковать и уложить Хлою еще поспать. Хотя это бывает нелегко, ведь женщина пытается защититься от незнакомца подручными средствами. Несмотря на трудности — пара планирует свадьбу.
— Хотя я не представляю, что бы я делала, оказавшись на его месте, — когда твой любимый человек внезапно начинает считать тебя чужаком, — печально заключает Хлоя.
История Кати, у которой нет воображения
Недавно мы рассказывали историю Кати Васильевой из Новосибирска — она 18 лет жила без воображения и не знала об этом. Катя не может мысленно представлять картинки в голове и забывает лица людей через 2–3 секунды.
До девятого класса о проблеме Кати семья не догадывалась. ОГЭ (русский, математика и физика) были успешно сданы, учителя отметили способную ученицу и в 10–11-м классах вели ее на золотую медаль. Во время подготовки к ЕГЭ у Кати произошел нервный срыв. Она подошла к маме и сказала, что не может больше заниматься, что у нее перед глазами чистый лист. Учителя тоже заметили, что показатели девочки упали, и маму Кати Наталью вызвали в школу на разговор.
— Посовещавшись с завучем, классным руководителем и школьным психологом, мы пришли к выводу, что нам следует обратиться в детский психоневрологический диспансер, что мы и сделали. Кате прописали антидепрессанты, составили расписание лечебных занятий, куда мы ходили вместе. В тот момент мы стали ближе общаться и в разговоре случайно выяснили, что, когда Катя читает книгу, картинку она не видит. Так мы узнали, что существует такое явление, как афантазия, — рассказывает Наталья.
Врачи объяснили женщине и ее дочери, что афантазия — это не болезнь и не расстройство, а особое врожденное состояние головного мозга, исправить которое во взрослом возрасте уже невозможно — мозг Кати сам адаптировался к ситуации. Если быть более точными, при афантазии нарушаются связи между участками в головном мозге, которые отвечают за визуализацию.
Катя Васильева не стесняется своей особенности, девушка поделилась своей историей с одноклассниками, несколько новых друзей по университету тоже в курсе.
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