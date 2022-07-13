Просыпаюсь и не помню последние 23 года: как живет женщина, которая периодически забывает всю свою жизнь

В этих кратковременных потерях памяти есть определенная логика — чаще всего Хлоя забывает последние 20 с небольшим лет и «становится» маленькой девочкой. Но иногда Барнард считает себя подростком. Она не помнит ничего из своей жизни после определенного возраста. Ни друзей, ни работы, ни любви — всё как будто заботливо стерто ластиком.



— Я могу вернуться в любой возраст. Чаще всего возвращаюсь к шести годам. Это бывает ужасно, — говорит она.

По словам девушки, такое происходит несколько раз в месяц, но поскольку она всегда помнит своих родителей, это помогает ей вернуться в реальность. Джеймс принял состояние возлюбленной. Бойфренд Хлои уже знает, что делать в таких случаях. Главное — не паниковать и уложить Хлою еще поспать. Хотя это бывает нелегко, ведь женщина пытается защититься от незнакомца подручными средствами. Несмотря на трудности — пара планирует свадьбу.