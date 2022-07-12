Смотрите на руки: врач назвала симптомы оспы обезьян
В России зарегистрирован первый случай заболевания
Сегодня в России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Как сообщает «Фонтанка», в подозрительной сыпи, с которой пациент обратился к врачам после возвращения из Европы, не сразу выявили это заболевание. Позже Минздрав заявил, что для врачей подготовлены и уже направлены в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.
Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в прошлом главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава России Елена Малинникова сообщила ТАСС, что симптомами оспы обезьян могут быть увеличение лимфоузлов и сыпь на ладонях. Врач-инфекционист Николай Малышев также сообщил изданию, что показаний к вакцинации против оспы в РФ нет, распространение вируса невозможно.
Житель Санкт-Петербурга, у которого выявлена инфекция, вернулся из поездки по странам Европы, предположительно из Португалии. Молодой человек обратился в медучреждение с характерной сыпью, сдал анализ и теперь изолирован и находится в больнице имени Боткина. Как рассказали в Роспотребнадзоре, болезнь протекает в легкой форме.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое передается человеку от животных. Впервые у человека его обнаружили в 1970-х годах у девятилетнего африканского мальчика. С тех пор случаи заболевания регистрировали в основном в сельской местности в районах влажных тропических лесов бассейна реки Конго и Западной Африки, особенно в Конго, где оспа обезьян считается эндемичной.
Напомним, с начала мая 2022 года стали появляться сообщения из разных стран о распространении оспы обезьян. Заболевание это не новое, обычно его распространение ограничено некоторыми регионами Африки, но случаются вспышки и за пределами континента — такая, например, была в 2003 году в США. Однако врачи и ученые говорят, что у распространения вируса в этом году есть особенности: он стал передаваться от человека к человеку, чего за ним прежде не водилось.
Вакцина от оспы обезьян уже существует. Мы рассказывали, как она работает и есть ли в России.