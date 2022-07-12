Смотрите на руки: врач назвала симптомы оспы обезьян

Сегодня в России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Как сообщает «Фонтанка», в подозрительной сыпи, с которой пациент обратился к врачам после возвращения из Европы, не сразу выявили это заболевание. Позже Минздрав заявил, что для врачей подготовлены и уже направлены в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.



Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в прошлом главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава России Елена Малинникова сообщила ТАСС, что симптомами оспы обезьян могут быть увеличение лимфоузлов и сыпь на ладонях. Врач-инфекционист Николай Малышев также сообщил изданию, что показаний к вакцинации против оспы в РФ нет, распространение вируса невозможно.