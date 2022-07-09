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Рентгенолог с 40-летним стажем и фельдшер ФАПа: в Новосибирской области поставили мемориалы в честь медиков, погибших от ковида

В Искитиме за время пандемии от коронавируса скончались шесть медработников

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В Черепаново установили памятный камень

В Черепаново установили памятный камень

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В Новосибирской области в Черепаново и в Искитиме 8 июля поставили мемориал в честь медиков, которые погибли во время пандемии коронавируса. Коллеги и жители района почтили память ушедших медиков. В Черепаново от коронавирусной инфекции скончались рентгенолог Сергей Мордвицкий и фельдшер ФАПа поселка Еловкино Инна Кафкунова.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области, Инна Кафкунова проработала фельдшером 28 лет. Главный врач Черепановской центральной больницы Наталья Талалаева в своей речи отметила, что Инна Кафкунова отличалась высоким профессионализмом и богатым практическим опытом, который позволял ей вырабатывать эффективную тактику лечения.

— Но еще это была женщина с очень большим и добрым сердцем. У Инны Петровны было двое своих детей, но свою любовь и заботу она дарила и приемным детям. Семья брала на воспитание детей, — говорит главврач.

От коронавируса погиб врач с 40-летним опытом и заведующий отделением лучевой диагностики Сергей Мордвицкий. Он работал в Черепановской центральной больнице с 1972 года, в 1978 году он возглавил отделение лучевой диагностики.

— Это глава нашей врачебной династии. Во время учебы он познакомился со своей будущей супругой, которая по специальности также рентгенолог. Людмила Николаевна отдала любимому делу более 40 лет. Вместе они воспитали дочь — Юлию Сергеевну, которая также пошла по стопам родителей, — рассказывает Наталья Талалаева.

Церемония открытия мемориала медицинским работникам, погибшим во время пандемии COVID-19, прошла и в Искитимской центральной больнице.

В Искитиме на памятном знаке написали имена шести медработников: врача-инфекциониста Елены Сотниковой, терапевта Галины Мазаловой, терапевта Антонины Дмитриевой, медицинской сестры Ирины Антюхиной, фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории Галины Маринич, акушерки Людмилы Гусельниковой.

— Безусловно, это утрата. Мы наших коллег всегда будем помнить. И после нас будут помнить. Хотя, по большому счету, большинство медиков погибает на посту, выполняя свой долг, работая до последних сил. Но эта ситуация особенная, когда в расцвете лет люди заболевают, уходят и больше их нет, — цитируют главного врача Искитимской центральной больницы Алексея Кайгородова в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оказался недоволен информированием населения о коронавирусе. Об этом он сказал 4 июля на оперативном совещании после доклада министра здравоохранения НСО Константина Хальзова.

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