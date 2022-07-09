Рентгенолог с
40-летним стажем и фельдшер ФАПа: в Новосибирской области поставили мемориалы в честь медиков, погибших от ковида
В Искитиме за время пандемии от коронавируса скончались шесть медработников
В Новосибирской области в Черепаново и в Искитиме
Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области, Инна Кафкунова проработала фельдшером
— Но еще это была женщина с очень большим и добрым сердцем. У Инны Петровны было двое своих детей, но свою любовь и заботу она дарила и приемным детям. Семья брала на воспитание детей, — говорит главврач.
От коронавируса погиб врач с
— Это глава нашей врачебной династии. Во время учебы он познакомился со своей будущей супругой, которая по специальности также рентгенолог. Людмила Николаевна отдала любимому делу более
Церемония открытия мемориала медицинским работникам, погибшим во время пандемии
В Искитиме на памятном знаке написали имена шести медработников: врача-инфекциониста Елены Сотниковой, терапевта Галины Мазаловой, терапевта Антонины Дмитриевой, медицинской сестры Ирины Антюхиной, фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории Галины Маринич, акушерки Людмилы Гусельниковой.
— Безусловно, это утрата. Мы наших коллег всегда будем помнить. И после нас будут помнить. Хотя, по большому счету, большинство медиков погибает на посту, выполняя свой долг, работая до последних сил. Но эта ситуация особенная, когда в расцвете лет люди заболевают, уходят и больше их нет, — цитируют главного врача Искитимской центральной больницы Алексея Кайгородова в пресс-службе Министерства здравоохранения.
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