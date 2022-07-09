Рентгенолог с 40-летним стажем и фельдшер ФАПа: в Новосибирской области поставили мемориалы в честь медиков, погибших от ковида

— Безусловно, это утрата. Мы наших коллег всегда будем помнить. И после нас будут помнить. Хотя, по большому счету, большинство медиков погибает на посту, выполняя свой долг, работая до последних сил. Но эта ситуация особенная, когда в расцвете лет люди заболевают, уходят и больше их нет, — цитируют главного врача Искитимской центральной больницы Алексея Кайгородова в пресс-службе Министерства здравоохранения.

