«Мое лицо вызывало отвращение»: решила увеличить губы, а оказалась на больничном

Челябинка Галина Романова в погоне за идеальной внешностью стала жертвой индустрии красоты. Она сделала укол, который делает губы пухлыми и чувственными, а в результате пришлось потратиться на исправление. Эта ситуация, как она сама признаётся, вымотала ее эмоционально. Подробности Галина рассказала 74.RU.
«...увидела какие-то сертификаты, но не читала...»
Галина Романова работает визажистом и стремится выглядеть идеально. Именно это желание подтолкнуло молодую челябинку увеличить губы. Девушка уже однажды делала себе инъекцию красоты и осталась довольна результатом. В конце марта Галина выиграла в соцсетях бесплатную процедуру и уже радостно предвкушала эффект «два в одном» — с пользой внешности и кошельку.
— У нее, [косметолога], проходил в инстаграме (деятельность соцсети запрещена в России. — Прим. ред.) конкурс «Губы в подарок», я видела пост в ленте и решила тоже поучаствовать. Обратила внимание, что подписчиков в районе 7000, много комментариев, и так получилось, что я выиграла. В кабинете у нее — комфортно, уютно, светло. Мы легко нашли общий язык. На стене висели какие-то сертификаты, но я не читала, — вспоминает Галина. — Девочка, у которой я до этого губы делала, Вера ее зовут, тоже губы делает у этого косметолога. Это вызвало доверие, потому что у Веры я делала губы в первый раз препаратом «Дермалакс», и всё было хорошо.
«Дермалакс» — филлеры корейского производства, предназначенные для коррекции возрастных изменений разной сложности. В их основе лежит гиалуроновая кислота высокой степени очистки. Применяются для коррекции морщин и складок, контурной и объемной пластики.
До своего визита Галина рассказала мастеру, что делала инъекцию полгода назад, и та сообщила, что уже можно повторить процедуру. В итоге челябинка полностью доверилась косметологу и больше не задавала вопросов. Они возникли гораздо позже, когда у девушки начались серьезные проблемы и с лицом, и со здоровьем. 1 апреля Галине было совершенно не до шуток: она не могла без слез взглянуть в зеркало.
Галина заподозрила аллергическую реакцию, написала Регине и рассказала о проблеме.
— Она сказала, если всё не пройдет до утра, чтобы я подъехала к ней на гормональный укол. Приехала к ней, подождала с час, пока у нее клиентка с чисткой лица была, она поставила мне укол внутримышечный, в ягодицу, и на этом мы с ней попрощались. Вечером я пишу, что ничего не проходит. На следующий день вижу, что вечерние сообщения мои она не прочитала, а когда я снова написала, что ничего не прошло, она сначала начала убеждать меня, что это не аллергия, что у меня что-то свое произошло, с губами никоим образом не связанное, — эмоционально описывает ситуацию Галина. — Я ей начала кидать скриншоты из интернета, что такая реакция организма возможна на препарат, он называется «Сардения». Она мне начала говорить: зачем я ей скидываю всё из интернета, я должна верить ей, и вообще это всё прозвучало грубо, когда я спросила, врач она или нет, что если я ей не доверяю, то это мои проблемы. И после этого мастер пропала и перестала выходить на связь.
Филлер «Сардения Дип» выпускается южнокорейской компанией YouthFill Co., Ltd с 2016 года. Дермальный наполнитель изготавливается на основе высокоочищенной гиалуроновой кислоты неорганического происхождения. Средство предназначено для введения в средние и глубокие слои кожи.
«...поднималась температура, шел воспалительный процесс сильный...»
Девушка вспоминает, что в тот момент просила мастера решить проблему, так как, по ее словам, таких прыщей у нее не было даже в подростковом возрасте. После этого Галина обратилась к дежурному врачу в ГКБ
— После сдачи анализов, подтверждения того, что это не инфекционное заболевание, выяснилось, что у меня на фоне аллергической реакции снижен иммуноглобулин — не хватает кислорода в крови. Врач мне выписала очень много средств по уходу за лицом дорогих, которые купить я пока не в состоянии, и кучу анализов дорогих. По сумме это всё выходит на 4200, — говорит Галина. — Из девяти позиций анализов иду сдавать один, и в дальнейшем другие врачи будут выписывать анализы дальше, чтобы проверить и гормональный фон, и всё остальное, так как состояние нехорошее. У меня еще поднималась температура, шел воспалительный процесс сильный, я изначально боялась, что, не дай бог, это герпес, он может тоже ухудшить состояние и может пойти до крови — вплоть до летального исхода.
Из-за проблем с внешностью визажист была вынуждена прекратить прием, соответственно, у нее не было денег, чтобы купить дорогие лекарства и оплатить анализы. Но Галина сильнее всего переживала, что ее лицо стало отталкивающим не только для клиентов, но и для близких — сына и молодого человека.
— Даже мой мужчина не особо тянулся ко мне — у него вызывало мое лицо отвращение. Он не хотел меня целовать, потому что на это смотреть невозможно, ведь сыпь со вторых суток стала с белыми пузырьками — с ярко-красными водянистыми пузырьками. Сыпь была в таком большом объеме. И отек всего лица: под глазами, вокруг рта, где носогубная складка, ямочки, щечки, всё отекло, даже подбородок, будто я болею чем-то заразным. И хочешь не хочешь, оно повиляло на мое психологическое состояние, потому что я первые двое суток ревела и не понимала, что делать, — девушка до сих пор не может спокойно вспоминать о случившемся. — Так как я визажист, я понимаю, как это спрятать, но то, что было в самом начале, первые дней 10, это выглядело настолько ужасно, что там даже никакие косметические средства не помогали. Это смотрелось, как шоколад с орехами: настолько некрасиво выглядело, настолько выпирало, это ужасно. Плюс у моих губ есть шишки. Здесь ни массаж, ничего не помогает — они кривые, гель видно, в каких местах скоплен. Что будет дальше, как это будет выглядеть, я понятия не имею.
В итоге Галина обратилась в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области. Как она признаётся, потому что «мастер ушла в закат». Ответ пришел через неделю.
— Поскольку услуги были оказаны физическим лицом, ваши правоотношения не являются объектом надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, а регулируются общими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, — говорится в ответе ведомства.
— Они сказали, что это, получается, не юридическое лицо, а физическое, чтобы я сама дальше разбиралась, что я на эту услугу потратила деньги и мне обязаны их вернуть. И выхода из этой ситуации никакого больше не было, кроме юриста и адвоката, — чуть ли не плача, продолжает девушка. — Мне вообще хотелось бы, чтобы ее проверили — все сертификаты. Когда я в группу пост выложила, нашлись еще люди, которые пострадали от ее рук, просто те девушки в свое время закрыли на это глаза. <…> У меня нет цели с нее содрать [денег], и не хочется, чтобы люди дальше страдали, поэтому я считаю, что всё должно быть проверено.
«Был ковид — я могла прятать лицо»
Другая клиентка этого же мастера,
— Приехала к ней, она посмотрела губы и говорит: «Ну что, давайте начнем». Я спросила, чем будет колоть, она мне говорит: «Сардения». Дальше она меня обезболила стандартно. Начала вкалывать, и я чувствую, что-то не то происходит <…>, появляется уже тяжесть такая в губе. Она говорит: «Ладно, с верхней пока мы закончим, у тебя появился отек, я не смогу это делать».
После этого девушка попросила у мастера зеркало и была шокирована: по ее словам, филлер был распределен в губе неравномерно, появился отек. Регина предложила ей не впадать в панику и приехать к ней через пару недель, когда верхняя губа заживет.
Расстроенная девушка вышла от косметолога с отеками на лице и столкнулась с негативной реакцией мужа.
— Он меня встретил и сказал: «Что за фигня? Ты была красивая до того, как приехала сюда». Я смотрю, у меня губа — просто ужас: появляются синяки и капилляры. На следующее утро я записалась к другому косметологу — уже через знакомых, спрашивала, кто вообще может помочь. Порекомендовали девушку, созвонилась с ней, прихожу. Она смотрит и говорит: «Это что? Тут однозначно техника нарушена и филлер весь внизу лежит, его только выводить. Сейчас ты его не сможешь вывести, не сможешь заново сделать — пока не заживет. Это будет недели полторы».
После этого Юлия снова связалась с Региной и объяснила, что недовольна результатом. Она приехала к ней и потребовала вернуть деньги. Девушка подчеркивает, мастер предлагала ей откачать вещество, но в итоге нехотя вернула клиентке стоимость процедуры. Затем челябинка написала жалобу в Роспотребнадзор, откуда ей пришел ответ, напоминающий тот, что получила от этой организации и другая героиня этого материала Галина. Девушка призналась, что не хотела связываться с судами, а потом и вовсе забыла об этой истории, как о кошмарном сне.
— Они написали, что она должна вернуть мне деньги, а деньги она, в принципе, вернула, поэтому вопросов в этом плане нет. Тогда это было вообще-то стремно. Ну ладно, хоть ковид был, все в масках ходили — я могла хоть как-то спрятать [лицо], — грустно усмехается Юлия.
Галина добавляет, что общалась еще с одной девушкой после публикации поста во «ВКонтакте», которая также получила от процедуры совсем не тот результат, что ожидала. Однако челябинка в разговоре с 74.RU неоднократно подчеркивала, что пострадавших может быть гораздо больше.
«Я не помню такую клиентку»
Связаться с мастером мы пытались неоднократно — и через соцсети, и по телефону. В первом случае наше сообщение осталось непросмотренным, хотя публикации в ее аккаунте по-прежнему появляются регулярно. Без ответа остались и звонки. Тогда мы отправились по адресу, где косметолог принимала клиенток.
В момент нашего визита косметолог как раз принимала клиента. Отвечать на вопросы о Галине Романовой и развившейся у нее аллергической реакции Регина не захотела.
— Я вообще такую не знаю, — прервала она корреспондента и попыталась уйти. — Я, честно, такую не знаю, говорю вам. У меня конкурсов не бывает, потому что я вообще никакие не даю конкурсы.
Мы показали мастеру скриншоты переписки в соцсетях, и она признала — профиль с таким ником принадлежит ей, однако подтверждать факт оказания услуги не захотела.
— Я вам говорю: я не помню такую клиентку, я не знаю такую клиентку. Может, она у меня была. Но она мне ничего не писала, я не знаю. И что, что показывают вам? Знаете, сейчас в фотошопе очень много можно [нарисовать], — заявила
— Думаете, кто-то пытается вас очернить? — спросили мы.
— Да! — уверенно ответила мастер.
Никакой аллергической реакции на используемые ею препараты, по словам косметолога, быть не может.
— Я на Европе работаю. Аллергической реакции никогда не бывает, Европа вся проверенная. Я беру только у специалистов, у дистрибьюторов официальных, — убеждала нас Регина.
Часто ли бывают побочки?
Мы спросили специалистов о том, могут ли вообще быть побочные эффекты от процедуры увеличения губ. Косметолог челябинского салона красоты «Блеск» Александра Борисова говорит, что вероятность нежелательных последствий минимальна, если процедура проводится опытным специалистом и на качественных материалах.
— Естественные побочки в контурной пластике губ — это небольшая отечность, гематомы, ощущение препарата в тканях (от недели до месяца — это нормально). Поэтому всё комфортно переносится, но 3–7 дней для восстановления нужно. Это даже не побочки, а норма, у некоторых и на следующий день всё отлично, всё зависит от возраста, обмена веществ, эмоционального состояния и так далее, — рассказывает косметолог. — Отечность держится два дня после процедуры примерно у 80%, а гематомы возникают у 30–40%, в зависимости от возраста, плотности сосудов и женского цикла, и проходят за 5–7 дней. Через неделю все красивые и счастливые.
О том, как проводится процедура увеличения губ, рассказал и челябинский пластический хирург Артем Хайруллин из профессорской клиники доктора Пухова. Он отметил, что процедуры на губах с помощью наполнителя бывают двух видов: с помощью жировой ткани человека или филлеров — препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Доктор рассказал, что наполнение гиалуроновой кислотой считается более физиологичным, потому что в губах в принципе нет жировой ткани. Артем Валентинович подчеркнул: если препарат настоящий (не фальсификат), то он гипоаллергенен, «поэтому аллергических реакций не бывает — это казуистика».
— Нужно вводить только проверенные препараты, которые сертифицированы на территории РФ, в основном, конечно, европейского происхождения, — сказал он. — Если препарат был поставлен сертифицированным специалистом — косметологом либо пластическим хирургом, имеющим образование, и, повторюсь, сертифицированным препаратом, то побочных эффектов — минимум. Сюда можно отнести небольшие синячки и отечности. Бывает редко небольшая асимметрия, которую через некоторое время, в среднем две недели, можно легко скорректировать.
Специалисты также отмечают, что к процедуре увеличения губ пациенткам нужно подготовиться заранее, чтобы избежать побочных явлений либо их минимизировать. Также важно заботиться о себе несколько дней после введения препарата, соблюдая нехитрые предписания.
— После процедуры обязательно рекомендуется прикладывать лед — легкое охлаждение должно быть в течение суток для того, чтобы снизить отечность и вероятность появления синяков, — рекомендует доктор Хайруллин. — Желательно после процедуры не пить, в течение трех-пяти дней не есть горячую пищу, чтобы препарат не рассасывался/не растворялся. Также надо исключить бани, сауны, солярий на две недели, чтобы опять же не нагревать эти места. И желательно где-то на два дня исключить массаж губ, не целоваться, минимизировать курение и меньше работать мимикой.
— Чтобы восстановление было более быстрым и комфортным, на неделю исключаем: алкоголь, тепловые процедуры (сауны, бани, бассейн, солярий, загар на солнце), не пьем горячее дня три и активные действия в зоне коррекции минимизируем (поцелуи, например), — вторит ему косметолог Александра Борисова.
«Сейчас нужно писать претензию»
Пока Галина пытается исправить ситуацию и решить проблемы со здоровьем. Девушка намерена идти до конца — выяснить законность деятельности мастера Регины и обратиться к адвокату. Правовую оценку ситуации дала уральский юрист Юлия Федотова.
— По закону «О защите прав потребителей» можно обращаться в суд с иском вне зависимости от того, юрлицо или нет. Если косметолог оформлен как ИП, то иск к ИП надо подавать. Если не оформлен вообще никак, то это еще незаконная предпринимательская деятельность сверху. Мое мнение однозначное: нужно составлять иск о защите прав потребителей, возмещать ущерб и моральный вред еще сверху, конечно. А на будущее — не ходить в какие-то непонятные учреждения для начала, тем более за бесплатно — за бесплатно ничего не бывает. А сейчас нужно писать претензию и подавать иск.
За время подготовки публикации Галина Романова прошла курс лечения. Девушка признаётся, что ей удалось исправить ситуацию, обратившись к другому мастеру, и уже сейчас она может выкладывать красивые селфи в соцсетях и продолжает работать.