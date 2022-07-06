«Мое лицо вызывало отвращение»: решила увеличить губы, а оказалась на больничном

— Она сказала, если всё не пройдет до утра, чтобы я подъехала к ней на гормональный укол. Приехала к ней, подождала с час, пока у нее клиентка с чисткой лица была, она поставила мне укол внутримышечный, в ягодицу, и на этом мы с ней попрощались. Вечером я пишу, что ничего не проходит. На следующий день вижу, что вечерние сообщения мои она не прочитала, а когда я снова написала, что ничего не прошло, она сначала начала убеждать меня, что это не аллергия, что у меня что-то свое произошло, с губами никоим образом не связанное, — эмоционально описывает ситуацию Галина. — Я ей начала кидать скриншоты из интернета, что такая реакция организма возможна на препарат, он называется «Сардения». Она мне начала говорить: зачем я ей скидываю всё из интернета, я должна верить ей, и вообще это всё прозвучало грубо, когда я спросила, врач она или нет, что если я ей не доверяю, то это мои проблемы. И после этого мастер пропала и перестала выходить на связь.

