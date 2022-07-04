Россия снимает ковидные ограничения на пересечение границы
Старые новые правила путешествий вступают в силу в середине июля
С 15 июля в России снимут ограничения на пересечение границы, которые ввели в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба.
Решением оперштаба утратившими силу считаются два распоряжения правительства, которые касаются правил въезда иностранцев в Россию. В частности, с
— Оперативным штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на
Напомним, 1 июля Роспотребнадзор отменил ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавируса, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита. Таким образом, в России сняли все коронавирусные ограничения, но при ухудшении обстановки их могут вернуть.