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Россия снимает ковидные ограничения на пересечение границы

Старые новые правила путешествий вступают в силу в середине июля

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Отмена ограничений коснется только некоторых иностранцев

Отмена ограничений коснется только некоторых иностранцев

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С 15 июля в России снимут ограничения на пересечение границы, которые ввели в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба.

Решением оперштаба утратившими силу считаются два распоряжения правительства, которые касаются правил въезда иностранцев в Россию. В частности, с 15 июля сдавать ПЦР-тесты на COVID-19 по прилете в Россию не нужно будет гражданам Белоруссии. Для других иностранцев требования остаются прежними.

— Оперативным штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию, — говорится в сообщении. — Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются.

Напомним, 1 июля Роспотребнадзор отменил ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавируса, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита. Таким образом, в России сняли все коронавирусные ограничения, но при ухудшении обстановки их могут вернуть.

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