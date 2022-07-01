Как количество абортов в Новосибирской области изменилось за последние три года? Ответ Минздрава

Количество абортов в Новосибирской области уменьшилось за последние три года.



В Минздраве региона журналисту НГС ответили, что показатель абортов на 1000 женщин фертильного возраста в Новосибирской области в 2019 году составил 22,8, в 2020 году — 20,0, в 2021 году — 17,4.

— В целях повышения рождаемости министерством здравоохранения Новосибирской области проводится работа по профилактике абортов: в медицинских организациях функционируют 30 кабинетов доабортного консультирования беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, где женщин, обратившихся за направлением на аборт, с беременности консультируют психологи, — отметили в Минздраве.

