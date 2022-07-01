Как количество абортов в Новосибирской области изменилось за последние три года? Ответ Минздрава
В регионе работают 30 кабинетов доабортного консультирования беременных
Количество абортов в Новосибирской области уменьшилось за последние три года.
В Минздраве региона журналисту НГС ответили, что показатель абортов на 1000 женщин фертильного возраста в Новосибирской области в 2019 году составил 22,8, в 2020 году — 20,0, в 2021 году — 17,4.
— В целях повышения рождаемости министерством здравоохранения Новосибирской области проводится работа по профилактике абортов: в медицинских организациях функционируют 30 кабинетов доабортного консультирования беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, где женщин, обратившихся за направлением на аборт, с беременности консультируют психологи, — отметили в Минздраве.
В ведомстве добавили, что медицинская помощь при искусственном прерывании беременности оказывается в рамках первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих лицензию в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара или стационарных условиях (женские консультации и гинекологические отделения стационаров).
Ранее мы рассказывали, что о запрете абортов в США думают врачи, священник, психотерапевт, демограф, социолог, бывший депутат и мама ребенка с синдромом Дауна, которую отправляли на аборт. Они ответили, возможно ли такое в России.
Врачи отговаривали или, наоборот, уговаривали вас сделать аборт? Когда-то вы сделали аборт подпольно? Расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).