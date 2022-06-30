Второй мозг: 9 фактов, как бактерии в кишечнике управляют нашим поведением и настроением

В то же время вспомните, на голодный желудок мы не можем думать ни о чем другом, кроме еды. Или если идем голодными в магазин, то покупаем намного больше продуктов, чем если бы пошли после еды — это кишечник посылает сигнал мозгу.



— И как он это делает?



— Кишечный эпителий и рецепторы в головном мозге тесно связаны нейрональными, молекулярными и гормональными регуляторами. У этой связи есть даже свое название — «ось кишечник-мозг» (gut-brain axis).



К примеру, в кишечнике есть так называемые GPR-рецепторы, которые регулируют разные молекулярные сигналы. Например, от короткоцепочных жирных кислот, которые образуются только в кишечнике, — производят эти кислоты кишечные бактерии. Сигнал этих молекул мозг воспринимает как команду к действию.

