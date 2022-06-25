А потом они угробят ваши колени: назван срок годности кроссовок

Однако бег и ходьба — это разные типы движения.



— При ходьбе одна нога всегда остается на земле, а при беге есть моменты, когда обе ноги находятся в воздухе, — рассказал ортопед. — Поэтому не всегда для повседневной носки подойдет старая пара кроссовок.



Хотя надо отметить, что бег дает большую нагрузку в определенных мышцах, особенно в камбаловидной мышце (находится на задней поверхности голени. — Прим. ред.) и разгибателях бедра и колена. Но большинство мышц всё же работают практически одинаково, вне зависимости от того, ходим мы или бегаем. При этом у обуви для бега есть несколько преимуществ: поддерживающие функции, разная высота по подошве — при этом перепады могут снижать боль в колене при диапазоне от 0 до 4 миллиметров, или боли в лодыжке (перепад до 10–12 миллиметров).

