Выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Новосибирской области
Всего в области 370 случаев
В Новосибирской области выросло количество острых кишечных инфекций. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов на оперативном совещании 20 июня.
— За прошедшую неделю регистрируется незначительный подъем острых кишечных инфекций по сравнению со средним многолетним уровнем. В организованных коллективах групповой вспышечной заболеваемости не зарегистрировано, — рассказал глава Роспотребнадзора.
Всего в области зарегистрировано 360 случаев. В Новосибирске — 278 случаев.
— Обращаю внимание на соблюдение мер профилактики, — отметил Александр Щербатов.
Рост количества острых кишечных заболеваний в России начался в марте 2022 года. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что это связано с ослаблением и отменой противоковидных ограничений — люди снова снизили внимание к мерам гигиены.