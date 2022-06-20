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Выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Новосибирской области

Всего в области 370 случаев

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Глава Роспотребнадзора напоминает о соблюдении мер безопасности

Глава Роспотребнадзора напоминает о соблюдении мер безопасности

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В Новосибирской области выросло количество острых кишечных инфекций. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов на оперативном совещании 20 июня.

— За прошедшую неделю регистрируется незначительный подъем острых кишечных инфекций по сравнению со средним многолетним уровнем. В организованных коллективах групповой вспышечной заболеваемости не зарегистрировано, — рассказал глава Роспотребнадзора.

Всего в области зарегистрировано 360 случаев. В Новосибирске — 278 случаев.

— Обращаю внимание на соблюдение мер профилактики, — отметил Александр Щербатов.

Рост количества острых кишечных заболеваний в России начался в марте 2022 года. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что это связано с ослаблением и отменой противоковидных ограничений — люди снова снизили внимание к мерам гигиены.

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