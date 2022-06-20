«Нам сказали, что мы молодые и можем родить себе еще». Рассказ мамы о смертельно опасной болезни сына и борьбе за него

Потом мы вызвали скорую помощь второй раз, спустя 12 часов, уже ночью. Потому что температура не спадала и нам врач скорой помощи говорил, что, если температура поднимется или не спадет, вызывать повторно. Скорая приехала, и прямо с порога врач начала нас ругать на повышенных тонах: «Зачем вы нас вызываете? У вас просто высокая температура, это не страшно, вам поставили ОРВИ, а вы нас дергаете по пустякам. У нас есть более важные вызовы».



Я начала им объяснять, что Артем не писает давно, что присутствует синюшность пальцев на руках и ногах и стоп. Сказала, что первая бригада скорой помощи даже не послушала его. Она мне говорит: «И что, вы теперь будете вызывать скорую, чтобы мы послушали вашего ребенка?» Я говорю: «Вы осмотрите его, это же странно». Она сказала, что у нас простуда и ничего странного нет, поводов для паники нет. В общем успокоила меня, что всё нормально, что это обычная простуда. Я немного успокоилась. Они не предлагали ехать в больницу. Это было воскресенье, они сказали — в понедельник вызвать педиатра на дом.

