Названы 8 самых полезных для сердца напитков
Кроме здорового образа жизни и физической активности немаловажно и то, что мы едим и пьем
«Доктор Питер» рассказывает, какие напитки стоит включить в рацион. Исследования показывают, что они могут снизить частоту сердечных сокращений, давление, уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья.
Важно понимать, что они НЕ заменят лекарства, если у вас есть проблемы со здоровьем.
Зеленый чай
Зеленый чай богат полезными для сердца катехинами и полифенольными соединениями, которые могут уменьшать воспалительные процессы в организме. Чай способствует расширению сосудов головного мозга, улучшает его питание, поступление кислорода, за счет чего снижается давление, уменьшается риск развития инсульта, инфаркта, атеросклероза.
По данным исследования данных о здоровье 80 тысяч человек, опубликованном в журнале Journal of Epidemiology and Public Health, женщины, которые выпивали по 1–6 чашек зеленого чая в день, реже страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Те же любительницы зеленого чая, причина смерти которых — болезни сосудов и сердца, в среднем умирали на 13 лет позже, чем предпочитавшие вместо чая другие напитки.
Исследователи также обнаружили, что употребление зеленого чая может снизить риск ишемической болезни сердца у мужчин.
Чай из гибискуса (каркаде)
Он не только обладает терпким и ярким вкусом, но и полезен для сердца. Ученые выяснили, что две чашки чая с гибискусом в день могут нормализовать артериальное давление — причем как систолическое, так и диастолическое. В чае содержатся флавоноиды, которые обладают антибактериальными свойствами и помогают справляться с заболеваниями. В цветах гибискуса содержится большое количество витамина С, а также витамин А и витамины группы В (В1, В2 и В9).
На 100 мл готового чая каркаде приходится всего лишь 5 ккал. Он не содержит кофеина и почти не имеет противопоказаний.
Томатный сок
Исследование японцев показало, что употребление одной чашки несоленого томатного сока в день может улучшить здоровье сердца. Этот напиток способен регулировать давление и снижать уровень холестерина — особенно липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — примерно на 3%.
Следует избегать томатного сока с добавлением соли. Избыток натрия может привести к высокому кровяному давлению, что связано с учащенным сердцебиением.
Какао
Умеренное употребление какао (натурального) может улучшить здоровье сердца. Исследование, проведенное в Дании, показало, что употребление этого напитка не реже 1–3 раза в месяц связано со снижением риска развития фибрилляции предсердий на 10%.
Также какао защищает сердце во время стресса, выяснили ученые Бирмингемского университета, говорится в журнале Nutrients. Оно может улучшить состояние кровеносных сосудов — особенно во время психического напряжения. Также доказано, что какао является натуральным антидепрессантом, так как в его составе присутствует фенилэтиламин.
Какао — калорийный напиток, так что увлекаться им стоит с осторожностью, особенно, если вы добавляете в него сахар и молоко.
Важно, что если вы пьете какао в сочетании с молоком, то пользы от молока не получите — содержащаяся в какао-бобах щавелевая кислота блокирует усвоение кальция.
Натуральный сок из ягод
Для сердца ягоды — это натуральное лекарство. Они богаты полезными антиоксидантами, снижающими риск заболеваний сосудов и сердца. Особенно полезны черника, земляника, малина, черная смородина.
Есть такая очень старая пословица: «Там, где едят чернику и землянику, врачам делать нечего!»
Исследование показало, что употребление 200 граммов (около одной чашки) черники каждый день может нормализовать давление и улучшить функцию кровеносных сосудов. Черника — одна из немногих ягод, которая после термообработки остается такой же полезной, как и свежая.
Чтобы ваш ягодный сок был максимально питательным, выбирайте свежие или замороженные ягоды и избегайте добавления сахара.
Свекольный сок
В свекле очень много клетчатки, марганца, железа, витаминов А и С, кальция, фосфора, которые могут снизить кровяное давление и улучшить работу сердца.
Этот овощ благотворно влияет на наши сосуды, сердце и нервную систему. Свекла содержит полезные нитраты, превращающиеся внутри артерий в оксид азота, который расширяет сосуды, помогает улучшить кровообращение и снизить давление.
Свекольный сок надо разводить водой в соотношении один к одному.
Сливовый сок
Сливовый сок богат калием, который нужен для здоровья сердца. Этот минерал необходим для правильной работы нервных и мышечных клеток — ведь сердце это мышечный орган.
Кстати, рекордсменом по количеству калия считается и свежевыжатый апельсиновый сок — в нем 9% суточной нормы калия на 1 стакан. Эти показатели даже больше, чем у банана.
Надо помнить, что усвоение калия облегчает витамин B6, затрудняет — алкоголь.
Вода с добавлением лимона
Питьевая вода, настоянная на любых цитрусовых, — это отличный способ увеличить ежедневное потребление воды, что очень важно для защиты сердца. Также в цитрусовых много витамина С.
Поддержание правильного водного баланса, питьевого режима — залог здоровья сердца. Когда организму не хватает жидкости, сердце может работать с нагрузкой, учащается пульс. Известно, что большой стакан обычной воды может немного снижать показатели артериального давления и частоту сердечных сокращений — правда, эффект этот временный и длится недолго.
Напитки, которых следует избегать
Если ваш пульс повышен, есть напитки, которые могут еще больше усугубить состояние. Их стоит избегать:
- энергетики,
- алкоголь,
- кофеин в больших количествах.
Важно
Ваш пульс в состоянии покоя — один из показателей здоровья вашего сердца. Если он повышается при малейшей физической нагрузке и потом долго не может прийти в норму, ваша сердечно-сосудистая система совсем не готова к нагрузкам, ее нужно тренировать и укреплять, иначе высок риск хронических заболеваний и негативных последствий для здоровья.
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