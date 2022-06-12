Названы 8 самых полезных для сердца напитков

На 100 мл готового чая каркаде приходится всего лишь 5 ккал. Он не содержит кофеина и почти не имеет противопоказаний.



Томатный сок

Исследование японцев показало, что употребление одной чашки несоленого томатного сока в день может улучшить здоровье сердца. Этот напиток способен регулировать давление и снижать уровень холестерина — особенно липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — примерно на 3%.



Следует избегать томатного сока с добавлением соли. Избыток натрия может привести к высокому кровяному давлению, что связано с учащенным сердцебиением.

