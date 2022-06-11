Уже скрипите? 7 популярных пищевых привычек, которые быстро разрушат ваши суставы

Все мы знаем, что для здоровья суставов и всего опорно-двигательного аппарата необходимо умеренно заниматься фитнесом и правильно питаться. Есть пищевые привычки, которые не только не укрепляют, но и разрушают суставы быстрее, чем это должно было случиться естественным путем. Они довольно распространенные и популярные, все мы любим шоколад и яблочный сок, например. Наши коллеги из Wday.ru спросили у врача-невролога Карины Егиазарян, с какими пищевыми принципами нужно непременно бороться.
Карина Егиазарян — заведующая отделением неврологии клиники «Креде Эксперто», врач-невролог, врач мануальной терапии, врач-рефлексотерапевт. Опыт работы более 18 лет.
Употребление недостаточного количества воды
Эксперт объясняет, что при нехватке воды в организме усиливается интоксикация, сгущается кровь, уменьшается выработка секретов, в том числе и суставной жидкости, изменяется кислотно-щелочной баланс, что приводит к ухудшению питания сустава, изменению его подвижности и упругости, эластичности и плотности всех элементов суставов. Так что пьем воду, тем более это полезно, и для фигуры в том числе.
Употребление преимущественно газированной воды, особенно сладкой
— Газированная вода грозит нашему организму не только ожирением, но и наносит огромный вред сосудам и суставам. Кислоты, которые содержатся в этой вкусной шипучке, очень быстро связывают кальций, не дают ему нормально всасываться в организме и вымывают его из костей, — рассказывает невролог.
Употребление недостаточного количества белка и коллагена
— Эти вещества нам нужны для построения скелета тканей и для сохранения их эластичности и работоспособности, а также для быстрого восстановления кожи и других органов. А продукты, богатые коллагеном, содержат еще и большое количество строительных мукополисахаридов, поэтому без них наш организм не сможет нормально функционировать, — считает эксперт.
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Употребление большого количества продуктов с трансжирами, консервантами и усилителями вкусов
— Думаю, не надо объяснять почему? Все знают про их токсичное действие на все ткани организма. Хочешь быть здоровой? Убери из рациона пищу, богатую трансжирами, консервантами и усилителями вкусов, — советует невролог.
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Употребление большого количества углеводов
— Про вред «углей» много сказано уже везде. Добавлю, что большое количество углеводов, кроме интоксикации и набора веса, приводит к повышению уровня стрессового гормона кортизола, а значит организм будет находиться в постоянном напряжении, — напоминает Карина Егиазарян.
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Употребление большого количества продуктов, богатых мочевой и щавелевой кислотами
Особенно это критично с потреблением небольшого количества воды. Дело в том, что большое количество этих кислот может образовывать микрокристаллики и откладываться не только в почках, но и в хрящах и в связках, вызывая воспаление и боли в суставах. К таким продуктам относятся какао, шоколад, красное мясо в больших количествах, печень, бобовые, грибы, щавель, шпинат, ревень, пиво и арахис.
Употребление овощных или фруктовых соков, а не цельных продуктов
— Овощи и фрукты — важнейшие поставщики витаминов и микроэлементов, природные очистители организма, они блокируют всасывание в кишечнике лишних углеводов и токсических веществ, а еще улучшают работу ЖКТ. В соках мало клетчатки, а значит они оказывают раздражающее действие на пищеварительную систему, поэтому из-за употребления данных напитков быстрее повышается сахар в крови, что тоже не есть хорошо, — считает невролог. — По связкам и фасциям, оболочкам мышц и сухожилиям хорошо распространяется аутоиммунное воспаление. Часто у людей с проблемным кишечником можно увидеть поврежденные суставы поясничного отдела позвоночника, крестца, а также у них встречаются проблемы с тазобедренными и коленными суставами.
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