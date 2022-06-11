Уже скрипите? 7 популярных пищевых привычек, которые быстро разрушат ваши суставы

Употребление преимущественно газированной воды, особенно сладкой

— Газированная вода грозит нашему организму не только ожирением, но и наносит огромный вред сосудам и суставам. Кислоты, которые содержатся в этой вкусной шипучке, очень быстро связывают кальций, не дают ему нормально всасываться в организме и вымывают его из костей, — рассказывает невролог.

Употребление недостаточного количества белка и коллагена

— Эти вещества нам нужны для построения скелета тканей и для сохранения их эластичности и работоспособности, а также для быстрого восстановления кожи и других органов. А продукты, богатые коллагеном, содержат еще и большое количество строительных мукополисахаридов, поэтому без них наш организм не сможет нормально функционировать, — считает эксперт.