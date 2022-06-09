Как стать везунчиком. Психологи назвали 7 способов прокачать свою удачливость

Феномен везения, удачливости волнует людей давно. Ведь часто непонятно, почему при всех, казалось бы, равных один человек участвует первый раз в конкурсе и сразу выигрывает, идет на собеседование — и получает работу мечты, выходит на пять минут в магазин — и встречает любовь. А у другого ничего не получается — удача будто его не замечает, рассказывает «Доктор Питер».

